American Express reduce brecha salarial racial en EE.UU.

(Bloomberg) -- American Express Co., una de las pocas empresas que ofrece una evaluación franca de sus esfuerzos para pagar a los trabajadores de manera más equitativa, dijo que ha logrado avances en la reducción de la brecha salarial para los empleados estadounidenses blancos y racialmente diversos en Estados Unidos.

Los empleados de razas y etnias diversas ganaron 95,2 centavos por cada dólar pagado a empleados blancos en 2021, una mejora con respecto a los 94,6 centavos del año anterior, dijo la compañía el jueves en un informe. A nivel mundial, las empleadas ganaban el 106,7% del salario medio de los hombres.

AmEx es una de las pocas empresas grandes que revela su brecha salarial no ajustada. En cambio, muchos de sus competidores ofrecen un análisis ajustado que tiene en cuenta el rol y la ubicación de un empleado. Sobre esa base, AmEx ha logrado la equidad salarial, lo que significa que no hay diferencias estadísticas en el pago entre géneros a nivel mundial y entre razas y etnias en EE.UU.

“Seguimos comprometidos con mantener el 100% de equidad salarial para colegas de todos los géneros en todo el mundo y de todas las razas y etnias en EE.UU. al continuar con nuestro proceso anual de revisión de equidad salarial”, dijo AmEx en el informe del jueves.

AmEx ha buscado retener y contratar mejor talento diverso en EE.UU. Su informe más reciente muestra que el 23% de las nuevas contrataciones en EE.UU. en 2021 eran de raza negra y el 16% hispanos o latinos.

Los ejecutivos afroamericanos representaron el 9,1% de los rangos más sénior de AmEx en 2021. Eso representa una disminución con respecto al 9,8% del año anterior, aunque el número de esos ejecutivos se mantuvo igual, en 12. La proporción de ejecutivos hispanos o latinos en ese grupo aumentó a 5,3% desde 4,9%.

En 2020, AmEx se unió a una serie de empresas que prometieron un gasto de US$1.000 millones con proveedores de razas y etnias diversas, mejorar la educación financiera, invertir en equidad salarial y promover la igualdad. Agregó otros US$3.000 millones a esa meta el jueves, y la mayoría proviene de sus gastos con proveedores de razas y etnias diversas.

