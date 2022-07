Kimberly García, la pionera de oro del atletismo peruano

Con dos inesperados y rotundos oros en los 20 y 35 kilómetros marcha de Eugene, Kimberly García colocó a Perú en el mapa mundial del atletismo sin recibir apenas ayudas estatales y tras plantearse la retirada durante el último año.

La marchista, que pasó por momentos de depresión tras un decepcionante paso por los Juegos Olímpicos de Tokio, renació en Eugene (Estados Unidos) firmando una de las actuaciones más gloriosas de un atleta latinoamericano en un Mundial.

"Me he preparado muchísimo, trabajando muy duro para conseguir esto. Ha sido mi sueño desde muy pequeña y cumplirlo me hace estar orgullosa de mí misma", dijo García el viernes tras culminar un doblete de marcha con el que ni siquiera ella misma contaba.

"La verdad, no esperábamos ganar, sí ubicarnos en un buen lugar", reconoció. "Pero a cada competencia venimos a pelear".

La peruana dio esa pelea desde el primer kilómetro, colocándose en cabeza con la polaca Katarzyna Zdzieblo y la china Shijie Qieyang, que repitieron su plata y bronce de los 20 kilómetros.

Sin dejar huellas de cansancio, García fue aumentando el ritmo a medida y, pasado el ecuador, avanzó en solitario hasta la segunda corona mundial del deporte que le apasiona desde niña.

Nacida el 19 de octubre de 1993, García comenzó a practicar la marcha a los cinco años en su natal Huancayo, una ciudad de 400.00 habitantes a más de 3.200 metros de altitud, imitando a sus primos, que eran aficionados.

Ella fue la única de la familia que llegó a competir al alto nivel, exhibiendo un gran potencial en cada etapa que superaba.

En Rio-2016, sus primeros Juegos con 22 años, concluyó en el decimocuarto lugar y mejoró ese resultado hasta el séptimo del Mundial de Londres-2017.

Una lesión frenó su ascenso en el siguiente Mundial de Doha-2019 y, sin apoyos públicos en su país, no pudo preparar adecuadamente los Juegos de Tokio, donde fue vencida por las duras condiciones de calor en Sapporo y terminó abandonando.

"Tuvimos que adaptarnos a entrenar en nuestra casa, lo que no era suficiente. Estuvimos así seis meses y todo ello trajo que no llegáramos bien a los Juegos", explicó García a la AFP esta semana.

- "Un momento bastante duro" -

La decepción de Tokio, donde aspiraba a alcanzar el podio olímpico, la llevó a pasar por momentos de depresión en los que pensó en abandonar su pasión deportiva y dedicarse a terminar sus estudios de administración y comenzar a ejercer.

Después de Tokio "pasé un momento bastante duro, estuve mal", explicó. "Pensé en dejar de competir porque me dolió muchísimo y la familia fue fundamental para salir de eso y sobreponerme y continuar".

"Decidí continuar de a poco, sin desesperarme. Y desde que regresé a las competencias en enero, las cosas salieron bien", señaló.

Su nueva mentalidad también está ligada al trabajo que comenzó el año pasado con el entrenador y marchista ecuatoriano Andrés Chocho, primero a la distancia y el último mes en una concentración en Cuenca (Ecuador).

"Nos entendemos muy bien. Los trabajos han sido muy buenos y se lo agradezco también a él", dijo este viernes García sobre Andrés Chocho, que peleará el domingo por su propia medalla en los 35 kilómetros marcha masculinos.

"Estamos trabajando sin presionarnos, tranquilos, y de a poco se dan los resultados", señaló. "Ya veníamos consiguiendo logros que nos indicaban que estábamos en el buen camino".

García regresará a su país convertida en su atleta más laureada y una de las grandes estrellas de esta cita mundialista, la primera, por ahora, que ha conquistado dos oros.

"Espero que todos los peruanos estén orgullosos. Que se vea que Perú está también presente en el Mundial", subrayó García pensando ya en la revancha olímpica en París-2024.

