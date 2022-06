El fin de una era: Microsoft retira su Internet Explorer

ARCHIVO - Todavía se puede abrir el Internet Explorer, pero no por mucho tiempo. Luego se podrá usarlo por unos años a través del navegador Edge, hasta que se desactive totalmente mediante una actualización de Microsoft. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Microsoft elimina definitivamente su icónico navegador Internet Explorer. El 15 de junio, la empresa retiró oficialmente el soporte para el navegador, con lo cual este dejará de ejecutarse en Windows 10 en el futuro. Sin embargo, según Microsoft, la retirada se producirá por fases. Lo más probable es que, actualmente, quien haga clic en el Internet Explorer (IE) podrá abrirlo y utilizarlo como siempre. Pero gradualmente, en los próximos meses, los usuarios que hagan doble clic en el icono de IE serán redirigidos a su sucesor Microsoft Edge. Quienes no deseen o no puedan prescindir del IE, por ejemplo para ejecutar aplicaciones especiales y antiguas que ya no funcionan en los entornos de los navegadores modernos, podrán recurrir al llamado modo IE en el navegador Edge. Este modo permite navegar como si se estuviera usando Internet Explorer, pero en un entorno más seguro. Microsoft garantiza este soporte para el modo IE en Edge hasta al menos 2029. Una vez completada la primera fase, Internet Explorer dejará de existir a través de una actualización de Windows. Esta acabará con los redireccionamientos y desactivará el IE de forma permanente. A continuación desaparecerán de los ordenadores todos los iconos y símbolos del navegador. dpa