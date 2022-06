Petróleo avanza ante tempres oferta; G7 planea tope a crudo ruso

(Bloomberg) -- El petróleo subía al tiempo que los inversionistas monitoreaban el desarrollo de la reunión de los líderes del Grupo de los Siete, después de que dos países proveedores señalaran posibles recortes de producción debido a la inestabilidad política.

El West Texas Intermediate avanzó este lunes para establecerse por encima de los US$109 el barril. El G7 está considerando imponer un tope al precio del crudo ruso. La National Oil Corp. de Libia señaló una posible mella en el suministro debido al deterioro de la crisis política. Ecuador podría detener la producción petrolera aún más rápido debido a los disturbios antigubernamentales, dijo el ministerio de energía allí. Mientras tanto, la OPEP+ se reunirá esta semana para discutir aumentos en la producción.

“Parece que la mayoría de los operadores saben que aumentará el suministro, sin embargo la demanda a muy corto plazo sigue siendo obstinadamente fuerte”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente sénior de negociación de BOK Financial. Con la reunión de la OPEP+ esta semana discutiendo los aumentos de producción, el mercado se mantiene comerciando nervioso.

Los precios al consumidor de la gasolina y el diésel no han retrocedido tan rápido como el crudo, en medio de una recuperación de la demanda posterior al covid-19 y una escasez de capacidad de refinación para fabricar combustibles. Aun así, los temores de una recesión que socave la demanda están manteniendo a raya los aumentos sostenidos de precios. El petróleo se dirige a su primera caída mensual desde noviembre.

Mientras tanto, la reactivación del acuerdo nuclear iraní podría significar que el crudo del país fluirá de regreso a los mercados globales. El principal negociador nuclear de Irán y su homólogo estadounidense están rumbo a Catar en el último intento de reactivar el acuerdo.

Los líderes y funcionarios del G7 han estado discutiendo un posible límite de precio para el petróleo ruso, pero todavía no se llega a un acuerdo, según personas con conocimiento en el asunto. El mecanismo propuesto funcionaría imponiendo restricciones en seguros y envíos, dijeron.

Las protestas podrían obligar a la compañía petrolera nacional de Libia a declarar fuerza mayor, una cláusula en los contratos que permite detener los envíos, dentro de las 72 horas, según un comunicado el lunes.

Nota Original:

Oil Rises on Supply Fears, G-7 Plan for Russian Crude Price Cap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.