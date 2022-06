Crudo sube tras comentarios de Biden sobre recesión ‘evitable’

(Bloomberg) -- El petróleo se recuperó el lunes del declive de la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que la recesión no es “inevitable” y al tiempo que los operadores sopesan si el ajuste agresivo de la política monetaria contraerá la economía y bloqueará el consumo.

El crudo Brent avanzó 0,9% tras registrar el viernes un retroceso de más de 5%, luego de que los mercados financieros se vieran sacudidos por las crecientes preocupaciones sobre el ritmo de aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Los comentarios de Biden se produjeron después de hablar con el exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, quien ve una gran posibilidad de que el país luche contra la estanflación. El comercio fue escaso el lunes debido a un feriado en EE.UU.

La producción petrolera diaria en Libia se recuperó a alrededor de 800.000 barriles diarios después de que el ministro de Energía del país dijera recientemente que había caído a entre 100.000 y 200.000 barriles por día. Eso implicaba que las interrupciones del suministro en la producción del miembro de la OPEP podrían ser menores de lo que habían previsto los operadores.

El crudo se disparó en 2022 cuando la guerra en Ucrania interrumpió los suministros justo al tiempo que el consumo se recuperaba después de la pandemia. A pesar del reciente retroceso, el índice de referencia de EE.UU. sigue establecido para una ganancia récord en el noveno trimestre, lo que contribuye a una inflación desenfrenada. La semana pasada, la Fed aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos para controlar el alza de precios, mientras que los principales formuladores de política se comprometieron a seguir adelante hasta que la inflación comience a ceder.

“El mercado permanece extremadamente ajustado, pero la amenaza de recesión es una de las pocas fuerzas negativas para los precios del crudo”, dijo Craig Erlam, analista sénior de mercado en Oanda.

Los inversionistas escucharán más sobre la evaluación de la economía de la Fed y sus próximos pasos cuando el presidente Jerome Powell testifique ante los legisladores a finales de esta semana. El domingo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que es probable que los precios altos se mantengan hasta 2022 mientras el crecimiento se desacelera.

El fin de semana, la secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm, advirtió a los conductores sobre la probabilidad de que los precios de la gasolina se mantengan altos.

Si bien EE.UU. proyectó en su perspectiva a corto plazo de junio que los precios en las estaciones de servicio promediarían alrededor de US$4,27 por galón en el tercer trimestre, el pronóstico podría verse “completamente alterado” por los acontecimientos mundiales, por ejemplo, si la Unión Europea decidiera cortar por completo el suministro de petróleo ruso, dijo Granholm en el programa “State of Union” de CNN.

Nota Original:

Oil Gains in Thin Trading as Biden Says Recession Not Inevitable

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.