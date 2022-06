LP encuentra pasión en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Previo a su reciente debut en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la rockera-pop neoyorkina LP lucía bastante relajada, aunque estaba consciente del escenario al que estaba por subirse.

“Sabía que era un lugar importante”, dijo LP en una entrevista realizada en los camerinos del emblemático auditorio en el que hizo corear a cerca de 10.000 asistentes éxitos como “Lost on You” y “Recovery”. “Al principio pensaba que era nuevo por cómo hablaba la gente de él, pero después me dijeron lo épico e histórico que es. Es un lugar muy chévere”.

Con su par de noches con entradas agotadas en el auditorio a finales de mayo, la cantautora culminó una gira en la que también abarrotó foros en Guadalajara y Monterrey, otras ciudades importantes del país.

El cariño entre LP y México es mutuo, al grado que la artista ha pasado temporadas en el país y compuso buena parte de su más reciente álbum, “Churches”, aquí.

“Creo que México es muy inspirador, en todos los sentidos”, expresó. “Siempre hay algo pasando cultural y artísticamente aquí... Hay tanta historia y cultura. Creo que la gente mexicana es más modesta, vive junto a este hermano grande que es Estados Unidos y es el más engreído, el tipo que tiene que estar bajo el reflector todo el tiempo y México es como ‘está bien’, haciendo sus propias cosas, y de pronto son mucho mejor que nosotros”.

LP, cuyo verdadero nombre es Laura Pergolizzi, recordó cómo surgió la canción “The One That You Love” de “Churches” tras observar a un músico en Cabo San José que tocaba todas las noches en un restaurante junto a su hotel.

“Como un ranchero con su guitarra y su traje entallado, poniéndole todo el corazón”, dijo. “Me inspiró mucho”.

LP está trabajando en un nuevo álbum. Adelantó que mantendrá su esencia, pero tendrá un sonido diferente.

“Quiero grandes canciones y quizá podría tener un ritmo un poco más animado que ‘Churches’, que por momentos era más dulce. Definitivamente, quiero en este punto un sonido grande, tipo Phil Spector”, dijo. “Quiero regresar aquí para escribir más de mi próximo disco, seguro”.

También está trabajando en ideas para los videos musicales de su próxima producción, que espera que sean "épicos”.

Uno de los videos que más le gustó filmar hasta ahora es el de “One Last Time”, en el que se la pasa a lo grande en una mansión con una rubia sensual y amigos.

“Fue tan divertido, es uno de los videos en los que sentí que era otra persona. Extrañé mi vida (del video)... ¿Dónde quedó mi mansión y mi piscina?”, dijo.

LP planea llevar su gira a Sudamérica a finales del año. Por ahora, tiene decenas de conciertos programados en Europa, incluyendo en España en junio y julio.

La artista lamentó que la guerra no le permita visitar Ucrania, un país por el que también dijo tener aprecio.

“Es muy triste, tengo tantos amigos en Ucrania y tantos recuerdos”, dijo. “Ucrania era como México para mí, así son de apasionados, cuatro shows ante unas 10.000 personas por noche, en Kiev, Leópolis, Odesa, la gente más linda... No creo que la gente en Estados Unidos entienda que son tan liberales, adelantados y modernos como nosotros”.