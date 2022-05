¿Cómo funciona la vida cuando se es zurdo?

ARCHIVO - Los zurdos se enfrentan al problema que van pasando la mano por encima de lo que van escribiendo. Foto: Jens Büttner/dpa

Escribir con la mano izquierda no es nada fuera de lo común. Sin embargo, hay varios obstáculos en la vida de las personas zurdas. ¿Cuáles son y a qué deberían prestar atención los padres? Las preguntas y respuestas más importantes: ¿Cómo surge la zurdera? La ciencia aún busca una respuesta. Presumiblemente hay varios factores que influyen para que en los zurdos domine la mitad derecha del cerebro y, por lo tanto, la mano izquierda. Que los niños de padres zurdos en general tiendan a privilegiar la mano izquierda indica que también hay un componente genético. También hay otras influencias que tienen un papel. Según detectaron investigadores de la Universidad del Ruhr en Bochum, que domine la mano derecha o la izquierda es algo que queda determinado ya en el vientre materno con la formación de la médula espinal. Ya en la semana 13 del embarazo los embriones se chupan preferentemente el pulgar derecho o el izquierdo. ¿Cómo se reconoce a un zurdo y a qué deben prestar atención los padres? En algunos niños se puede ver muy pronto si son diestros o zurdos. En otros, no queda claro hasta mucho tiempo después. Es importante observar con atención pero no hablar mucho del tema, "para no influir en su comportamiento", aconseja Johanna Barbara Sattler, quien fundó en 1985 en Múnich la primera asesoría para zurdos en Alemania. No es tan significativo con qué mano toman un lápiz o una cuchara. "Muchas veces los niños se adaptan inconscientemente a un entorno diestro", dice Sattler. Más de un pequeño zurdo se forma inconscientemente como diestro para no llamar la atención. Más bien hay que prestar atención a movimientos espontáneos: ¿con qué mano el niño señala objetos, cómo se rasca la nariz? Y al comer no hay que colocar la cuchara a la derecha del plato, sino en el medio del plato, de manera que el niño la tome espontáneamente con la mano que prefiera. Si no está claro si el niño es zurdo o diestro, Sattler aconseja un test profesional, bastante antes del inicio de la escolarización: porque si un niño zurdo debe manejar en manualidades tijeras para diestros tendrá dificultades innecesarias. Y si el niño ya sabe que debe colocar la hoja en diagonal para que no se le borronee la tinta, le resultará más fácil hacer los ejercicios de escritura en primer grado. ¿Sirven los productos para zurdos? El mundo está organizado para diestros. Utensilios de cocina, herramientas, máquinas, todo está diseñado para que los diestros los puedan utilizar sin problemas y sus dedos encuentren automáticamente las manijas o los asideros. Para los zurdos esto no funciona. En el caso de ellos, la mano debe tomar un desvío o deben utilizar la mano derecha. "Pero si uno no puede hacer las cosas con su mano más hábil, las hará más lenta y torpemente. Una mitad del cerebro está subexigida y la otra sobreexigida", dice Sattler. Heiko Hilscher, de la tienda online alemana linkshaender.de, dice que existe toda una serie de herramientas y utensilios para zurdos, pero que los zurdos muchas veces no son conscientes de ello. Hay por ejemplo plumas y tijeras, cuchillos y abrelatas, ratones para computadoras y teclados. Pero hay cosas que aún no existen: por ejemplo, cámaras de fotos con el disparador del lado izquierdo. Deportes, instrumentos musicales. ¿cómo es el panorama en el ocio? Ser zurdo tiene sus ventajas en disciplinas deportivas en las que uno enfrenta duelos con rivales directos, consideran científicos de la Universidad de Kassel. En tenis de mesa, esgrima o tenis son más exitosos, en promedio. Básicamente vale: habría que lanzar o mover la raqueta con la mano más hábil y patear con el pie más fuerte, dice Johanna Barbara Sattler. En el caso de los zurdos, también es el izquierdo. La clase de música, en cambio, puede ser todo un desafío. "Los instrumentos están diseñados para diestros", señala Andrea Arnoldussen, pedagoda musical, zurda y asesora para zurdos. Aún cuando a primera vista ambas manos parecen tener el mismo valor en el caso de los instrumentos, existe una diferencia según cuál es la mano dominante, explica. En la flauta traversa, con la mano derecha no solo se pulsan las llaves, sino que se estabiliza el instrumento. "A los zurdos les resultará más difícil. Los niños zurdos toman la flauta espontáneamente con la izquierda". Y en el piano, la melodía en general está escrita para la mano derecha. Para los zurdos, la mano indicada sería la izquierda. Para algunos instrumentos existen modelos para zurdos. Por ejemplo, flautas dulces, flautas traversas y guitarras. Los instrumentos de cuerda pueden ser modificados por el luthier de manera que sea la mano izquierda la que maneje el arco y la derecha la que presione. "Justamente al principio es importante que los alumnos de música puedan probar cómo sostendrían intuitivamente un instrumento y cómo se sienten mejor", destaca Arnoldussen. Los que fueron readaptados como diestros, ¿deberían cambiarlo? En Alemania, por ejemplo, hasta los años 90, los niños zurdos eran adiestrados. Anular movimientos aprendidos durante décadas y devolver a la mano dominante su función es posible, pero no tiene mucho sentido. "También el volver atrás puede generar procesos perjudiciales", asegura Sattler. Una readaptación demora unos dos años, precisa. A menudo, Sattler debe frenar el entusiasmo: "Muchos enseguida quieren escribir con la izquierda. Pero eso, en general, no funciona". dpa