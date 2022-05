Google anuncia su primer reloj inteligente y nueva versión de Pixel

HANDOUT - El Pixel 6a, con su marco metálico, la parte trasera de plástico ligeramente transparente y sus cámaras incrustadas en una banda negra, saldrá a la venta en julio. Foto: Google/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En el marco de su conferencia de desarrolladores I/O, Google anunció un nuevo modelo de su línea de teléfonos Pixel y su primer reloj inteligente. Como modelo asequible de la familia Pixel 6, el Pixel 6a estará disponible a partir de finales de julio. El primer smartwatch propio de Google, con un nuevo sistema operativo Wear OS, pulsómetro, GPS y módulo de radio móvil LTE, se lanzará más adelante, probablemente en el último trimestre del año. El gigante tecnológico no reveló más detalles al respecto. El Pixel Watch destaca por su diseño redondo y sencillo, con una corona metálica como contrapunto visual, y será personalizable con pulseras intercambiables. Además, Google ha actualizado sus auriculares totalmente inalámbricos, los Pixel Buds. La nueva generación se llama Pixel Buds Pro y ahora ofrece cancelación activa del ruido con modo de transparencia. Los Buds Pro también estarán disponibles a partir de finales de julio. El fabricante ha anunciado asimismo la primera tableta Pixel con un procesador Tensor, que probablemente no saldrá a la venta antes de 2023. El Pixel 6a también equipará el chip de inteligencia artificial Tensor, de Google, junto con el chip de seguridad Titan M2 como coprocesador. El dispositivo ofrece 6 gigabytes (GB) de RAM y 128 GB de memoria no ampliable. La pantalla OLED (Full HD) en formato 20:9 mide 6,1 pulgadas. Además de 5G, el móvil cuenta con WiFi 6E y Bluetooth 5.2. La cámara dual incorpora lentes gran angular y ultra gran angular (alrededor de 12 megapíxeles cada una). Esto significa que el Pixel 6a no monta la misma tecnología de cámara que el Pixel 6. En la serie Pixel 5, Google había equipado ambos modelos por igual en términos de cámaras. El fabricante indica una capacidad de 4.410 miliamperios hora para la batería, que no puede cargarse de forma inalámbrica, pero sí rápidamente por cable. El Pixel 6a, que llama la atención visualmente con su parte trasera de plástico ligeramente transparente y sus cámaras incrustadas en una banda negra, se suministrará con Android 12. Android 13, que incluirá un monedero para medios de pago, documentos de identidad, tarjetas y billetes, se encuentra ya en su segunda versión beta y llegará sin duda también para el 6a. Además, Google promete para el modelo 6a cinco años de actualizaciones de seguridad, al igual que lo hizo para los modelos de la serie 6. dpa