"Jugar una final de Champions ya es un éxito", asegura Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró este martes que jugar la final de Champions contra el Liverpool el sábado "ya es un éxito" y aseguró que están "motivados" para conseguir la quinta 'Orejona' en ocho años.

"Hay muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la Champions, en este sentido, jugar una final es ya un éxito con toda esta competencia que hay alrededor", dijo Ancelotti en rueda de prensa en el marco del día abierto a los medios por esa final.

"El hecho de jugar la quinta final en los últimos ocho años es un éxito grande y ojalá se pueda ganar", añadió el técnico merengue, que aspira a sumar un quinto trofeo continental a los de 2014, 2016, 2017 y 2018.

El entrenador italiano podría convertirse en caso de victoria, en el primer técnico en ganar cuatro 'Orejonas' (ya tiene una con el Real Madrid y dos con el Milan), aunque prefiere centrarse en el equipo.

"Sería un gran éxito, pero en una final puede pasar de todo, así que no estoy obsesionado", dijo Ancelotti, antes de añadir que en caso de ganar "cuando pare de entrenar podré decir que he ganado cuatro Champions, pero ahora no me obsesiona".

El técnico italiano aseguró que el equipo está bien y motivado para una final, que encara con menos presión que la que ganó en Lisboa en 2014 con el conjunto blanco.

Entonces había "mucha mas presión por los muchos años sin ganar la Champions, era una gran motivación, casi una obsesión. Ahora el madridismo está motivado, pero con menos obsesión y esto nos puede dar ventaja", explicó Ancelotti, antes de dirigir el entrenamiento de su equipo.

"Toda la plantilla está en una buena condición física, preparamos el partido con tranquilidad, concentrados en lo que tenemos que hacer. La motivación es grande, jugamos el partido más importante del fútbol mundial y vamos a darlo todo", aseguró Ancelotti.

"Este equipo está acostumbrado más que otros a jugar este tipo de partidos", recordó el técnico merengue.

gr/dam