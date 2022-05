Tencent señala represión tecnológica bajará pero gradualmente

(Bloomberg) -- Tencent Holdings Ltd. advirtió que tomará tiempo que Pekín cumpla sus promesas de apuntalar el sector tecnológico chino, sugiriendo que la industria podría tener dificultades para crecer en el corto plazo.

Los comentarios de los ejecutivos se produjeron después de que Tencent informara que el crecimiento de los ingresos prácticamente se evaporó en el primer trimestre, golpeado por las amplias restricciones gubernamentales y los cierres en todo el país. La cuarentena en gran parte de Shanghái, el centro financiero y de medios de la nación, eliminó los pagos comerciales y puede socavar el gasto en publicidad en el trimestre actual, dijeron.

Las corporaciones tecnológicas más grandes de China, desde Tencent hasta Alibaba Group Holding Ltd., se han visto empujadas hacia una nueva era de expansión cautelosa, después de una campaña de represión que abarcó todas las esferas de internet, desde el comercio electrónico hasta los juegos y la tecnología financiera. Esta semana, inversionistas inicialmente recibieron una promesa del zar económico Liu He para apoyar la economía digital como una señal de que la represión se está suavizando, o tal vez incluso llegando a su fin.

Pero el presidente de Tencent, Martin Lau, dijo que tomará tiempo para que varios reguladores formulen y promulguen políticas en respuesta a ese amplio respaldo. Las acciones en Prosus NV, el mayor accionista de Tencent, cayeron más de un 4% en Europa.

Mientras tanto, Tencent y sus pares deben seguir lidiando con un rango de vientos en contra que están llevando el crecimiento a mínimos históricos.

Hasta ahora, Tencent ha escapado en gran medida al escrutinio directo de Pekín, pero no a las consecuencias de la represión en general y el malestar económico. Ha perdido aproximadamente US$500.000 millones en valor de mercado desde su pico de 2021, incluso cuando la compañía respalda cuidadosamente los esfuerzos de Pekín para frenar los excesos en su sector de internet, que alguna vez tenía libertad.

La publicidad en línea cayó un 18%, peor de lo esperado, después de contraerse por primera vez en el trimestre de diciembre. El negocio se ha visto afectado por el debilitamiento de la economía china y la competencia contra el propietario de TikTok, ByteDance Ltd.

La división de juegos de Tencent, la más grande del mundo, escasamente registró ingresos. Todavía está en la lista de espera para nuevas licencias de monetización, luego de que los reguladores aprobaran el mes pasado el primer lote de lanzamientos nacionales desde julio. La compañía, que espera menos aprobaciones de juegos en los próximos años, ya recalibró su cartera para enfocarse en la calidad sobre la cantidad, dijo James Mitchell, director de estrategia.

Dadas las nuevas realidades, los ejecutivos dijeron en marzo que los juegos internacionales, el software en la nube y las cuentas de video de WeChat serán sus principales focos estratégicos. Pero las ventas de juegos en el extranjero se expandieron solo un 8% en términos de moneda constante, por debajo del crecimiento de dos dígitos de períodos anteriores, en parte debido a una comparación difícil con el año previo cuando el mundo estaba en gran medida bloqueado.

Por ahora, la aplicación de mensajería WeChat sigue siendo la columna vertebral de pagos y teléfonos inteligentes del creciente imperio en línea de Tencent, y solo asumirá un papel más importante en la generación de ingresos para tratar de compensar negocios en dificultades como el streaming y los juegos domésticos.

Al igual que Meta Platforms Inc, de Mark Zuckerberg, Tencent está dando un salto al reino virtual del metaverso a largo plazo. La compañía china ha renovado su antigua aplicación social QQ con avatares 3D personalizables y gráficos de Unreal Engine, y está contratando desarrolladores. Pero tales esfuerzos, junto con un ritmo constante de inversión en estudios de juegos en el extranjero, podrían ejercer presión sobre los márgenes antes de que den frutos.

