Exuberante floración: así se logran geranios con más esplendor

ARCHIVO - Los geranios requieren de mucho sol y agua, así como de nutrientes suficientes para florecer en forma abundante y prolongada. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Los geranios pueden decorar el balcón de forma exuberante. Y logran florecer una y otra vez durante meses. Se trata además de una planta que adora el sol, por lo que si se la coloca en un lugar lo más soleado posible, se fomentará su crecimiento. Cuanto mayor cantidad de luz reciban, más exuberante será su floración. Así lo indica Pelargonium for Europe, una iniciativa de cultivadores de geranios. A estas plantas no les hace nada que los sitios más soleados sean al mismo tiempo más secos. Según los cultivadores, también soportan bien una sequía temporal. Pero asimismo en este caso es mejor darles abundante agua para que florezcan de forma generosa. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta: el exceso de agua no debe acumularse en la caja del balcón ni en la maceta. Por ello se aconseja asegurarse de que el exceso de agua pueda escurrirse siempre de esos sitios y de que las macetas sin agujeros sean regadas menos. También puede ayudar una capa de drenaje en la maceta, que se coloca debajo de la tierra antes de plantar. Los geranios necesitan, además, mucho espacio. La maceta debería contar al menos con 18 centímetros de profundidad y la distancia con la planta vecina debería ser de 20 centímetros como mínimo. De esta manera, pueden desplegarse ampliamente. Si reciben un cuidado adecuado, los geranios suelen florecer hasta entrado el otoño. Para ello necesitan suficientes nutrientes. La tierra para macetas prefertilizada solo les proporciona un buen aprovisionamiento de nutrientes durante las primeras semanas. Después, los geranios necesitan un abono de larga duración, activo durante varios meses, o un poco de abono líquido cada semana. Y una sugerencia para las personas más ahorrativas: los cultivadores indican que el poso del café es apropiado como fertilizante natural, porque contiene la mezcla exacta de nutrientes que los geranios requieren para un crecimiento óptimo. dpa