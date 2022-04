Autos de Tesla son opción popular entre operadores de flotas

(Bloomberg) -- Los automóviles de Tesla Inc. ya son populares entre los fanáticos de los vehículos eléctricos y los conductores preocupados por el medio ambiente. Ahora, también están acaparando el interés de las empresas que arman flotas de automóviles.

Desde Hertz Global Holdings Inc. a taxistas y al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, los Tesla se están convirtiendo en una opción popular, aunque inesperada, para los compradores mayoristas debido en parte a su rentabilidad. Tesla es, con creces, la marca más popular en una aplicación operada por Standard Fleet, una empresa emergente con sede en San Francisco que ayuda a las empresas a gestionar flotas de vehículos eléctricos.

“En concepto, los Tesla son más caros, pero la amortización llega más rápido de lo que la gente espera”, dijo el fundador de Standard Fleet, David Hodge, un ex ingeniero de Apple Inc. que trabajó en la tecnología de mapeo de la empresa. “Hay menores costos de combustible y mantenimiento. Estamos hablando de decenas de miles de millas para alcanzar el punto de equilibrio y no de 100.000 millas”.

La propia Tesla persigue la venta de flotas, que los fabricantes de automóviles alguna vez consideraron un negocio de último recurso porque las cadenas de alquiler solían pedir modelos básicos en lugar de los vehículos más caros y repletos de funciones que preferían los compradores individuales. Tesla tiene un sitio web para flotas que promociona un menor costo de propiedad, altos valores de reventa y la amplia red de carga de la compañía.

