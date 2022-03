El 'rey' Uchimura se despide del público nipón con una exhibición en Tokio

Tokio, 12 mar El gimnasta japonés Kohei Uchimura se despidió este sábado de los aficionados nipones con un evento de exhibición en Tokio, su última actuación sobre el tapiz que sirvió de broche a su exitosa trayectoria profesional de 16 años. El "rey" Uchimura deleitó al público local en el Gimnasio Metropolitano de Tokio, que acogió las competiciones de los Juegos Olímpicos el pasado verano, con todo su repertorio en suelo, anillas, barra fija y paralelas, caballo con arcos y potro. El gimnasta de 33 años terminó aclamado por los espectadores y manteado por los otros deportistas que participaron en el evento, entre los que se encontraban componentes de los equipos olímpicos nipones de Tokio y de los anteriores Juegos de Río como Ryohei Kato, Kenzo Kato, Takeru Kitazono y Kazuma Kaya. "Tomé la decisión de retirarme después de que no me salieran bien los Mundiales ni los Juegos del año pasado", dijo el campeón olímpico en 2012 y 2016 en una intervención antes del evento de este sábado, en la que también agradeció el cariño del público y el apoyo durante su carrera de sus padres, ambos exgimnastas. "Creo que estoy dando un paso adelante, más que un final. La gimnasia seguirá evolucionando, y la gimnasia de Japón también tiene que avanzar", afirmó Uchimura, quien también se mostró dispuesto a "transmitir todo lo posible sobre técnica" a sus compañeros más jóvenes. "Muchas gracias a todos los presentes, no esperaba que vinieran tantas personas... Me han hecho vivir muy felizmente mi carrera como gimnasia", dijo el deportista nipón con emoción ante el abarrotado Gimnasio Metropolitano. "Mi vida con la gimnasia no se acaba nunca aquí. Me alegraría que me siguieran apoyando no solo como gimnasta, sino también como persona", añadió. En el evento se exhibieron todas las medallas olímpicas cosechadas por el deportista, a las que se suman sus seis títulos mundiales que lo que lo convierten en el gimnasta, hombre o mujer, con más victorias en el concurso completo. Uchimura no logró redondear su palmarés con otra medalla en Tokio al no poderse clasificar para la final, ni tampoco en el Mundial disputado el pasado octubre en Kitakuyshu, en su ciudad natal, en el que acabó en sexta plaza. Antes de los Juegos de la capital japonesa afirmó que se habría retirado antes de no ser por la cita olímpica ante el público local, que terminó por disputarse sin espectadores debido a la pandemia. EFE ahg-yk/arh (foto)