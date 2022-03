Retiran pieza arqueológica mexicana de una subasta en Austria

Ciudad de México, 10 mar La embajada de México en Austria informó este jueves el retiro de una pieza arqueológica mexicana del catálogo de una subasta programada para el 11 de marzo en la Galería Zacke, en dicho país. “Como resultado de las gestiones del Gobierno de México se retiró una pieza arqueológica mexicana del catálogo de una subasta programada para el próximo 11 de marzo por la Galería Zacke”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado difundido esta mañana. La embajada detalló que la pieza arqueológica de origen mexicano que iba a subastarse, se trata de un yugo elaborado en roca que representa a un ser fantástico, realizado en la costa del Golfo durante el periodo Clásico mesoamericano (400-900 d. C.), representativo del Clásico Central veracruzano. Al ser notificada sobre la subasta, la embajada afirmó que entró en contacto con la casa subastadora para informar la postura del Gobierno de México frente a la comercialización de material arqueológico mexicano en el extranjero. “Luego de las gestiones a cargo del embajador Luis Javier Campuzano Piña, la casa de ventas accedió a retirar la pieza de la subasta programada para el próximo viernes”, aseveró. Aunado a ello, dijo que en un gesto de empatía y responsabilidad corporativa, los representantes de la casa de subastas ofrecieron “contactar a los poseedores de la pieza con la intención de facilitar la entrega voluntaria” de la misma. El miércoles, la Secretaría de Cultura mexicana había pedido a países europeos y a las galerías y casas de subastas detener la oferta y venta de piezas que pertenecen al país en subastas que se realizarán en España, Austria, Bélgica y Francia entre el 10 y el 18 de marzo. La dependencia señaló que las piezas representan un legado invaluable de las culturas ancestrales que forman parte del patrimonio histórico y una muestra de la diversidad y riqueza cultural del país. En la subasta que organiza la Galería Setdart se identificaron 35 bienes mexicanos, piezas del siglo XVII al IX; en la subasta "Vente aux enchères de beaux arts et d'antiquités", organizada por la casa Carlo Bonte Auction se identificaron tres piezas del estilo Comala, procedentes del estado de Colima. Mientras que en la subasta titulada "Collection Evrard de Rouvre et Van Den Broek D'obrenan", organizada por la Casa Ader, se identificaron 74 piezas arqueológicas. El Gobierno mexicano recuperó del extranjero más de 5.700 piezas que considera patrimonio nacional durante los primeros tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien ha priorizado esta acción desde que asumió en diciembre de 2018. La SRE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Cultura, las embajadas y el INAH han intensificado demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas. Aunque no siempre con éxito, el Gobierno ha combatido subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México. EFE csr/mqb/cpy (foto)