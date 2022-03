San Telmo y All Boys se miden por la fecha 4

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

San Telmo no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Gimnasia (Mendoza).

All Boys sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Chaco For Ever.

San Telmo y All Boys se medirán mañana a las 17:00 (hora Argentina). El encuentro correspondiente a la fecha 4 de Argentina - Primera Nacional 2022 se disputará en el estadio Osvaldo Baletto.

En el historial del torneo, los últimos 2 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que el otro encuentro fue empate.

El local está en el puesto con 1 punto y 0 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 7 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.

César Ceballos es el elegido para dirigir el partido.

Horario San Telmo y All Boys, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia, México EST y Perú: 15:00 horas

México CST y Nicaragua: 14:00 horas

México MST: 13:00 horas

México PST: 12:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory