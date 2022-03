Haití recibirá ayuda de la Caricom para combatir la inseguridad

Puerto Príncipe, 4 mar El primer ministro haitiano, Ariel Henry, anunció este viernes la llegada "muy pronto" al país de una misión de la Comunidad del Caribe (Caricom), para ayudar a las autoridades a "prepararse" para las elecciones y encontrar las mejores formas de combatir los altos niveles de inseguridad que sacuden a la nación. "Esta misión del Caricom se reunirá con las fuerzas de defensa del país -incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas- para ayudarnos a entender y resolver el problema de la inseguridad en el país", dijo Henry en una conferencia de prensa. "Verán cómo ayudarnos en el contexto del establecimiento de estructuras y modalidades para la celebración de las próximas elecciones", añadió. Henry participó en Belice de la 33 cumbre de la Caricom y de la cuarta reunión de ese organismo con el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica). Fue su primer viaje al exterior. LA INSEGURIDAD El tema de la inseguridad fue ampliamente discutido durante ese cónclave, según Henry, quien dijo aprovechó el escenario para pedir ayuda a los países amigos a combatir la inseguridad marcado entre otros por las multiplicaciones de los secuestros. "Aprovechamos la ocasión para pedir a todos nuestros países amigos que nos ayuden a acabar con esta lacra que asola nuestra sociedad", dijo, y añadió que la situación de seguridad en el país no puede seguir así. "He escuchado los gritos de la población. Esto no nos deja indiferentes. Estamos trabajando con nuestros socios para salir de la situación en la que nos encontramos", dijo Henry. A su juicio, "todo el mundo está siguiendo de cerca" la situación en Haití. "Esto es comprensible, porque nuestras crisis políticas les preocupan y tienen consecuencias para todos nuestros vecinos del Caribe y Centroamérica, aunque solo sea en términos de migración", dijo el jefe de Gobierno. ASESINATO DE JOVENEL MOISE Henry, además, reveló que había discutido con varios jefes de Estado sobre cómo podrían ayudar a Haití "a través de su asistencia judicial" para aclarar varios asesinatos en el país, en particular el del presidente Jovenel Moise, en julio pasado, en su residencia privada en Puerto Príncipe. "Habíamos hablado con las autoridades de Jamaica sobre el tema del asesinato", añadió, recordando que el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) haitiano ya estaba de acuerdo con el planteamiento. "El presidente Jovenel Moise y los demás deben encontrar justicia. Todos los cómplices y los verdaderos culpables tendrán que responder ante la justicia", afirmó. SUBVENCIÓN PARA HAITÍ Henry también afirmó que el Banco de Desarrollo del Caribe tiene previsto conceder a Haití una subvención de 45 millones de dólares durante el período comprendido entre 2022 y 2026. "Esta suma permitirá al Gobierno actuar con rapidez y eficacia sobre los problemas urgentes que aquejan al país, especialmente tras el terremoto del 14 de agosto (pasado)", aseguró el primer ministro. Henry aseguró que a Haití le interesa reforzar sus vínculos con los países de la subregión. Para él, la participación en estos dos eventos le ha permitido conocer a "muchos" jefes de Estado y de Gobierno.EFE mm/rsl/cfa