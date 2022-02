El aborto será legal en Colombia hasta las 24 semanas de embarazo

Bogotá, 21 feb La Corte Constitucional de Colombia votó este lunes a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, un paso "histórico para América Latina", que han empujado organizaciones feministas para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Tras meses dilatando la decisión por trabas administrativas e impedimentos de jueces impuestos por organizaciones contrarias al aborto, la Corte aprobó hoy, en sesión extraordinaria con 5 votos a favor y 4 en contra esta decisión, que no elimina el delito del aborto del Código Penal, pero da un plazo de seis meses a las gestantes que quieran poner fin a su embarazo. "Ya está despenalizado el aborto hasta 24 semanas y es un gran logro para las mujeres; es histórico para Colombia y para América Latina, es un paso y es un avance muy importante para seguir garantizando la vida, la salud, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres", aseguró a Efe la abogada de Women's Link y vocera del movimiento Causa Justa, Mariana Ardila, una de las letradas que presentó hace más de 500 días la demanda ante la Corte. Más de un centenar de mujeres, en la característica marea verde por las pañoletas a favor del aborto, han recibido la noticia entre saltos, lágrimas, abrazos y gritos de "es legal", tras meses esperando una decisión del alto tribunal. "Como movimiento Causa Justa estamos muy felices porque ganamos las mujeres, la Corte Constitucional se dio la oportunidad de hacer historia, garantizando los derechos de las mujeres", dijo a Efe Sandra Mazo, otra de las voceras de este movimiento, que agrupa a más de un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos. UNA DECISIÓN ESPERADA CON ANSIA A partir de esta decisión, "las mujeres no van a ser perseguidas ni criminalizadas al menos hasta ciertas semanas y eso para nosotras es importante; ganamos las mujeres", explicó Mazo. Desde el 2006 en Colombia viene aumentando significativamente la persecución y las condenas por aborto, con un promedio de 400 casos por año y un total de 346 mujeres condenadas hasta 2019, según un informe reciente de este movimiento, con datos de la Fiscalía. El aborto es un delito más perseguido judicialmente y condenado que la violencia intrafamiliar o las violaciones sexuales o incluso que el aborto no consentido, según este mismo informe. A partir del mismo instante que se publique el comunicado del fallo de la Corte Constitucional, las mujeres dejarán de ser perseguidas por un delito que, excepto en tres causales (violación o incesto; peligro de la vida o salud de la madre, y malformación del feto), estaba penado hasta con cuatro años y medio de cárcel. "Esto sin duda es un avance gigante para las miles de mujeres y niñas que estaban en riesgo y que hoy podrán acudir al sistema de salud", añadió Ardila, quien prometió que seguirán "empujando para que se elimine el delito del aborto del Código Penal pero hoy se ha hecho un avance muy importante". LO QUE ESTABA EN JUEGO En la Corte, desde hace más de un año, reposaban dos demandas que pedían la eliminación del delito del aborto, pero ha sido la de Causa Justa la que, más de 500 días después, ha progresado. Ha sido un camino lleno de baches y que ha tenido que superar obstáculos como el impedimento de uno de los magistrados que supuestamente iban a votar a favor, Alejandro Linares, y que ha sido sacado adelante por cuatro hombres y una mujer: los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernado Reyes, el conjuez Julio Andrés Ossa y la magistrada Diana Fajardo. Se trata, a pesar de ser una decisión a medias, de la "legislación del aborto más avanzada de toda la región americana", según la abogada de Women's Link, y deja abierta la puerta a una despenalización total, ya que aún queda por resolver la segunda demanda que hay en la Corte. EFE ime-jdl/joc/laa (foto)(video)