La CNN no publicó que Bolsonaro evitó la "Tercera Guerra Mundial" en Ucrania

Bogotá, 16 feb La CNN no publicó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evitó la "Tercera Guerra Mundial" en Ucrania, como compartió el exministro brasileño Ricardo Salles en una fotografía con ese mensaje y el logo de la cadena estadounidense. En la imagen se ve a Bolsonaro dándole un apretón de manos a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y los mensajes en portugués: "Putin anuncia la retirada de Ucrania" y "presidente Bolsonaro evita Tercera Guerra Mundial", que se atribuyen a la CNN con su logo arriba a la derecha. Decenas de usuarios replicaron la imagen difundida por el exministro de Medioambiente (2019-2021) en su Instagram, algunos en tono paródico, pero otros como si fuera verdad. Además de esa imagen, Salles también difundió una portada de la revista TIME con una fotografía de Bolsonaro y el título "Premio Nobel de la Paz". En los comentarios de las dos publicaciones se pueden leer respuestas de usuarios que indican que no distinguen si el contenido es cierto o falso. HECHOS: No hay ninguna noticia similar en la página de la CNN y el mismo canal niega en un comunicado haber publicado que Bolsonaro "evitó la Tercera Guerra Mundial" en Ucrania. La fotografía es de un encuentro en 2019 en la cumbre del G20 en Osaka, Japón. UN MONTAJE ATRIBUIDO A LA CNN En la web de la CNN no hay ninguna referencia a una noticia como la compartida por Salles. Además, con una búsqueda inversa de la imagen, EFE encontró la fotografía original de los dos mandatarios tomada por el fotógrafo Alan Santos en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, en 2019. La CNN publicó un comunicado en el que califica la publicación de "falsa" y "mentirosa" y remarca que la imagen publicada por el exministro fue compartida por grupos bolsonaristas. "En la publicación falsa, la frase mentirosa se menciona como la supuesta causa de la retirada del presidente ruso, Vladímir Putin, de la frontera con Ucrania", añade el comunicado. El presidente Bolsonaro publicó ayer una imagen en la que CNN Brasil informa sobre la retirada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania. En la misma publicación, "el mandatario informó que ya se encontraba en el espacio aéreo ruso, pero no hizo mención a la declaración falsa publicada por Salles", puntualiza CNN Brasil. Bolsonaro llegó el lunes a Rusia en una visita que busca impulsar las relaciones comerciales entre ambos países y que coincide con graves tensiones internacionales por la situación en torno a Ucrania. PARODIA, ESTRATEGIA DE SIMPATIZANTES DE BOLSONARO Tras el desmentido, el exministro Salles citó el comunicado de la CNN riéndose y dando a entender que su foto era una parodia que no pretendía desinformar. También publicó una portada de la revista TIME anunciando el Premio Nobel de la Paz 2022 para Bolsonaro, una imagen también falsa. A raíz de la polémica, la etiqueta #BolsonaroEvitouAGuerra fue tendencia en Twitter Brasil, con sátiras que se reían de los críticos de la fotografía falsa por no ver que era una broma, y de detractores de Bolsonaro mofándose del presidente. Pero a pesar de excusarse en la parodia, "son cosas que llegan a poblaciones que no logran hacer la diferencia de si eso es verdad o no una vez que está compartido", explica a EFE Ana Mauad, docente del departamento de Relaciones Internacionales de la colombiana Pontificia Universidad Javeriana. Mauad insiste en que ha sido un "mecanismo utilizado en repetidas veces por el Gobierno, de decir, no, eso no era verdad, fueron ustedes que no entendieron, pero la mentira ya está circulando en grupos de WhatsApp en el interior de Brasil". "No debería verse como una parodia", añade la experta en discursos nacionalpopulistas Michele Prado, escritora del libro "Tempestade Ideológica. Bolsonarismo: A Alt-Right e o populismo iliberal no Brasil". Primero porque "utiliza métodos de desinformación y manipulación del discurso público en redes sociales", y, además, "lo hace con el objetivo de menoscabar la confianza de la sociedad en la prensa libre, uno de los pilares de una democracia liberal sana", concluye la investigadora.