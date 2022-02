EEUU: recupera libertad extesorero de Hugo Chávez

MIAMI (AP) — Un extesorero de Hugo Chávez que se convirtió en uno de los colaboradores más estrechos de Washington en las investigaciones sobre corrupción en Venezuela recuperó el miércoles su libertad, de acuerdo con su abogado y la Oficina Federal de Prisiones.

Se trata de Alejandro Andrade Cedeño, quien en octubre recibió una reducción del 65% de su condena original de diez años de prisión. Se había declarado culpable y fue condenado en octubre 2018 por haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.

“Como residente legal de Estados Unidos, hoy finalmente estará en compañía de su querida familia y feliz de haber cumplido con su sentencia y obligaciones con el gobierno estadounidense”, expresó a The Associated Press el abogado de Andrade, Michael Díaz. “Espera tener un poco de paz y tranquilidad”. No ofreció detalles de dónde vivirá.

Andrade permanecía detenido desde febrero de 2019 y de acuerdo con el sitio de la Oficina Federal de Prisiones, el 16 de febrero salió de la Institución Correccional Federal de Loretto, en Pensilvania.

El exfuncionario venezolano, quien ascendió de guardaespaldas a tesorero del expresidente Chávez, es el testigo más importante que ha tenido hasta ahora Estados Unidos para investigar la corrupción del gobierno del fallecido mandatario venezolano.

La liberación de Andrade tiene lugar en momentos en que el gobierno estadounidense ha puesto también su mirada en el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. Uno de sus colaboradores, el empresario colombiano Alex Saab, fue extraditado a finales de 2021 desde Cabo Verde y enfrenta acusaciones de lavado de dinero provenientes de negocios corruptos con Venezuela.