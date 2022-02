Efemérides del 9 de febrero

En un 9 de febrero, pero de 1928, el general nicaragüense Augusto Cesar Sandino emprende una ofensiva militar contra las tropas estadounidenses y proclama la República de Nueva Segovia. OTRAS EFEMÉRIDES 1791.- Aparece el primer número del "Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá". 1826.- Argentina derrota a Brasil en la batalla naval de los Corales. 1847.- Guerra EEUU-México. Los estadounidenses desembarcan en Veracruz e inician la marcha sobre la capital mexicana. 1861.- Jefferson Davis es elegido presidente de los Estados Confederados de América. 1849.- Proclamación de la República Romana, un modelo democrático que duró cinco meses y que supuso la abolición del poder temporal de los Papas. 1900.- El tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el trofeo mundial anual que lleva su nombre. 1929.- Ejecutado en México José León Toral, asesino del presidente electo, Álvaro Obregón. 1934.- Grecia, Turquía, Rumanía y Yugoslavia firman el Pacto Balcánico para garantizar la seguridad en las fronteras. 1936.- León Cortés es elegido presidente de Costa Rica. 1942.- Un incendio destruye el trasatlántico francés "Normandie", anclado en el puerto Nueva York. 1943.- II Guerra Mundial: concluye la batalla de Guadalcanal, con el abandono de la isla por parte de los japoneses. 1961.- El grupo musical "The Beatles" toca por primera vez en el escenario de "The Cavern", un local de su Liverpool natal que dejaron dos años y medio más tarde y casi 300 conciertos después, cuando ya estaban a punto de convertirse en el grupo más famoso de la historia de la música. 1991.- Aprobada en plebiscito la independencia de Lituania de la URSS. 1995.- Israel se retira del territorio jordano ocupado desde 1967, en el sur del valle de Araba. 2005.- El primer ministro británico, Tony Blair, pide perdón públicamente a los "cuatro de Guildford", norirlandeses encarcelados durante quince años por un atentado del IRA que no cometieron. 2006.- El Instituto Valenciano de Infertilidad (España) anuncia el nacimiento, el 21 de enero, por primera vez en el mundo, de un bebé sano de una pareja portadora de la enfermedad genética LHH (linfohistiocitosis hemafagocítica familiar). 2007.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, firma el decreto de nacionalización del complejo minero metalúrgico Vinto, dependiente de la multinacional suiza Glencore. 2009.- Facebook lanza su botón "Me gusta". 2014.- Suiza aprueba en referéndum limitar la entrada de emigrantes de la UE a su mercado laboral. 2017.- Un juez peruano dicta orden de captura contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. 2018.- Una investigación del diario británico "The Times" revela que directivos de Oxfam contrataron a prostitutas tras el terremoto de Haití. 2020.- La cinta surcoreana "Parásitos" gana cuatro premio Óscar incluyendo Mejor película, y se convierte en la primera película de habla no inglesa en ganar la categoría principal en la historia del Óscar. .- Elecciones Irlanda: el Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA, rompe el bipartidismo en Irlanda con el voto joven y descontento. 2021.- La sonda emiratí Hope entra con éxito en la órbita de Marte, convirtiéndose así en la quinta potencia espacial en llegar al planeta rojo. NACIMIENTOS 1910.- Jacques L. Monod, científico francés, P. Nobel de Medicina y Fisiología 1965. 1940.- John Michael Coetzee, escritor sudafricano de origen anglo-germano, Nobel de Literatura de 2003. 1943.- Joseph Eugene Stiglitz, economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 2001. 1945.- Mia Farrow, actriz estadounidense. DEFUNCIONES 1881.- Fedor Dostoiewsky, novelista ruso (28 de enero, según el calendario juliano). 1977.- Reina Alia de Jordania, tercera esposa del rey Hussein. 1981.- Bill Haley, compositor estadounidense, uno de los precursores del rock. 1984.- Yuri Andropov, dirigente político soviético. 1994.- Howard M. Temin, genetista estadounidense, P. Nóbel de Medicina 1975. .- Orlando Contreras, cantante cubano. 1995.- William Fulbright, político estadounidense. 2002.- Princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II de Inglaterra. EFE doc/ig