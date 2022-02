LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 1 de febrero de 2022

LO ÚLTIMO

OMS: 90 millones de casos de COVID desde llegada de ómicron

Algunos ucranianos preparan la resistencia a la invasión rusa

Argentina: puja en el oficialismo amenaza acuerdo con el FMI

Derechos laborales en México a prueba con votación sindical

Software de Tesla no frena por completo en letreros de alto

Cae migración haitiana y sube la venezolana por el Darién

Moneda digital Diem, respaldada por Facebook, llega a su fin

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

MOSCÚ — El presidente ruso Vladimir Putin dice que EEUU y sus aliados ignoran las principales demandas de seguridad de Rusia, pero añade que Moscú sigue dispuesto a mantener más conversaciones con Occidente acerca de cómo reducir las tensiones en torno a Ucrania. Por Dasha Litvinova. 400 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

CON:

-REP-GEN UCRANIA-LA RESISTENCIA: Algunos ucranianos preparan la resistencia a la invasión rusa.

EUR-GEN CORONAVIRUS-OMS

GINEBRA — La OMS advierte que se han registrado 90 millones de casos de coronavirus desde que surgió la variante ómicron hace 10 semanas, una cifra mayor que en todo el 2020. “Este virus es peligroso y sigue evolucionando frente a nuestros ojos”, declara el director de la agencia, Tedros Adhanon Ghebreyeus. Por Jamey Keaten. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

CORONAVIRUS-OMS-BASURA EXCESIVA: OMS: Demasiadas mascarillas y otros desechos por la pandemia

CORONAVIRUS-BOLIVIA CLASES: Bolivia inicia año escolar con promesa de volver a las aulas

CORONAVIRUS-DINAMARCA: Dinamarca levanta la mayoría de restricciones por el COVID

CORONAVIRUS-VACUNAS PARA NIÑOS: Pfizer puede solicitar licencia en EEUU para vacuna de niños

CORONAVIRUS-PORTUGAL-PREMIER: Primer ministro portugués da positivo a COVID tras votación

CORONAVIRUS-CHINA: China celebra su año nuevo a las puertas de templos cerrados

AFR-GEN GUINEA BISSAU-CRISIS

BISSAU — Intensos tiroteos estallan cerca del Palacio de Gobierno en la capital de Guinea-Bissau, generando nuevos temores de un golpe de Estado en un país con un largo historial de tomas de poder. La televisora estatal dice que el tiroteo dañó el edificio de gobierno y que “invasores” tienen en su poder a funcionarios. Por Vagner Barbosa. 325 palabras. ENVIADO.

DEP-NFL BRADY-RETIRO

TAMPA, Florida - Con 44 años, Tom Brady, el más grande quarterback en la historia de la NFL, anuncia su retiro tras conquistar siete veces el Super Bowl y fijar numerosos récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes. Por Rob Maadi. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN AÑO NUEVO LUNAR

BEIJING - Esta fotogalería de AP muestra la manera en que Asia recibe el Año Nuevo lunar, el Año del Tigre, con coloridas decoraciones, bailes, tributos a los antepasados y oraciones para la buena fortuna en los próximos meses. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN ARGENTINA-FMI DESAFÍO

BUENOS AIRES - La interna del partido gobernante de Argentina -entre el ala moderada que respalda al presidente y la corriente de centroizquierda liderada por su vicepresidenta y exmandataria- vuelve a quedar expuesta tras un principio de acuerdo con el FMI para refinanciar una deuda de 44.500 millones de dólares. Por Débora Rey. 831 palabras. ENVIADO.

AMC-GEN PANAMÁ-MIGRACIÓN

PANAMÁ - El tránsito irregular de haitianos por la selvática frontera colombo-panameña con destino a Estados Unidos se reduce drásticamente en enero y es superado —por primera vez— por el flujo de migrantes venezolanos, informan las autoridades de Panamá. Los migrantes también están utilizando otras vías por mar, en vez de cruzar a pie por el llamado Tapón del Darién, para llegar a suelo panameño. 632 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-SINDICATO AUTOMOTOR

CIUDAD DE MÉXICO — Los trabajadores de una planta de General Motors en México votan sobre si crearán uno de los primeros sindicatos automotores verdaderamente independientes de la historia mexicana. La votación es una prueba crítica de si existe algo de libertad en el sindicalismo mexicano. Desde hace casi un siglo los sindicatos mexicanos han sido en gran medida una farsa. Por Mark Stevenson. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-ALUVIÓN

QUITO - Una sobreviviente relata los momentos de terror que vivió durante un aluvión de una zona alta de Quito que dejó al menos 23 fallecidos, entre ellos, algunos arrastrados por la corriente cuando estaban en una cancha deportiva.. Por Gonzalo Solano. 636 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

AMN-GEN EEUU-INMIGRANTE MEXICANA

NUEVA YORK - Una inmigrante mexicana transexual se queda sin vía legal para permanecer en Estados Unidos después del fallo de una Corte de Apelaciones y vive con miedo de tener que regresar a México, donde sufrió discriminación. Por Claudia Torrens. 738 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-ECO TESLA-REVISIÓN DE SOFTWARE

DETROIT — Tesla hace un llamado a revisión a casi 54.000 autos y camionetas SUV debido a que su software “Full Self-Driving” permite que no se detengan por completo ante los letreros de alto. La función de “rolling stop” (frenado rodante) permite a los vehículos cruzar intersecciones con señales de alto en todos los sentidos a una velocidad de hasta 9 km/h. Por Tom Krisher. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-TEC FACEBOOK-DIEM

SIN PROCEDENCIA — Un proyecto de moneda digital respaldado por Facebook y conocido como Diem, que en su día fue ambicioso, pero que ahora se está tambaleando, ha llegado a su fin con la venta de sus activos al consorcio bancario Silvergate Capital. Por Barbara Ortutay. 260 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN CHICAGO-POLICÍA-MCDONALD

WASHINGTON - La NAACP, la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, pide presentar cargos civiles contra el policía blanco de Chicago que mató a tiros al adolescente negro Laquan McDonald en 2014. Por Michael Balsamo. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO NEW YORK TIMES-WORDLE

NUEVA YORK - The New York Times comprará Wordle, el juego online de palabras que se ha vuelto sumamente popular y que para algunos se ha convertido en obsesión. El diario anunció el lunes que pagó “siete dígitos bajos” por el juego, pero no dio detalles. Millones de personas disfrutan el juego, donde hay que adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos sin ningún tipo de pista. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN GOLFO PÉRSICO-TENSIONES

DUBÁI - El ejército de Estados Unidos lanza misiles de intercepción durante un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen a Emiratos Árabes Unidos, coincidiendo con la visita del presidente de Israel, la segunda vez que las fuerzas estadounidenses abren fuego. Por Jon Gambrell. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS APARTHEID

JERUSALÉN - Amnistía Internacional señala que Israel ha mantenido “un sistema de opresión y dominación” sobre los palestinos que se remonta a su establecimiento en 1948 y que se ajusta a la definición internacional de apartheid. Por Joseph Krauss. 791 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-ISRAEL-PALESTINOS: Israel demuele vivienda de extremista palestino.

-ISRAEL-ESPIONAJE: Policía israelí halla evidencias de espionaje interno.

EUR-GEN GRAN BRETAÑA-POLÍTICA

LONDRES - Boris Johnson consigue un respiro tras los problemas del llamado “partygate”, el escándalo que provocó la revelación de que empleados en la residencia oficial del primer ministro británico celebraron fiestas con bebidas alcohólicas mientras el país estaba en pleno confinamiento. Por Jill Lawless. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN JAPÓN-TOYOTA-SUICIDIO-ACUERDO

TOKIO - Toyota llega a un acuerdo en una demanda que culpaba del suicidio de uno de sus empleados al exceso de trabajo y al acoso. El presidente de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, pidió disculpas a la familia, señala la automotriz. Los detalles económicos del acuerdo no se han revelado. Por Yuri Kageyama. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN CUERNO DE ÁFRICA-SEQUÍA

NAIROBI - La sequía amenaza a millones en el Cuerno de África. Somalia, Kenia y ahora Etiopía han sonado la alarma sobre la alteración climática que amenaza una zona frágil recorrida por pastores y otros que tratan de mantener vivos a sus animales y a sí mismos. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-ART ITALIA-TEMPLO ANTIGUO

ROMA - Arqueólogos en el sur de Italia hallan cascos antiguos de guerreros y las ruinas de un muro de ladrillos pintado que podría haber sido un precursor de un templo consagrado a la diosa Atenea. Por Frances d’Emilio. 310 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MUNDIAL PERÚ-ECUADOR

LIMA - Ecuador puede convertirse en la tercera selección de Sudamérica que se clasifica al Mundial de Qatar si derrota de visitante a Perú. Por Franklin Briceño. 500 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 0200 GMT.

DEP-OLI INVIERNO-CORONAVIRUS

BEIJING - Deportistas y funcionarios de los equipos están dando positivo en las pruebas de COVID-19 a tasas mucho más altas que otras personas que arriban a China para los Juegos Olímpicos, según los organizadores. Por Graham Dunbar. 375 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN THE WORST PERSON IN THE WORLD

NUEVA YORK - “The Worst Person in the World”, una de las posibles candidatas a una nominación de los Oscar y de las películas más aclamadas del año, ha tenido un efecto inusualmente emocional en el público. No sólo porque es un melodrama que te hará llorar, sino porque es un retrato del paso a la edad adulta que parece lleno de vida. Su director, Joachim Trier, y sus astros Renata Reinsve y Anders Danielsen, charlaron sobre por qué no dejaban de llorar en su propia película. Por Jake Coyle. 900 palabras. AP Foto.

ESP-CIN SUNDANCE-MEJORES PELÍCULAS

SIN PROCEDENCIA - El Festival de Cine de Sundance, que se realizó virtualmente por el aumento del COVID-19 con la variante ómicron, tuvo películas muy buenas, hipnóticas, encantadoras y algunas con temas urgentes. Los críticos de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle presentan sus favoritas, del documental “Fire of Love”, al thriller con Aubrey Plaza “Emily the Criminal”, el documental sobre Diana “The Princess” y el retrato del líder de oposición ruso Alexei Navalny en “Navalny”. Por Lindsey Bahr y Jake Coyle. 900 palabras. AP Foto.

ESP-CEL WHOOPI GOLDBERG-HOLOCAUSTO

NUEVA YORK - La actriz Whoopi Goldberg se disculpa tras ser criticada por decir que el Holocausto no fue un asunto de raza. 250 palabras. AP Foto.

