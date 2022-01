Vadhir Derbez arrasa en Instagram con sus últimas fotos

Vadhir Derbez (@vadhird) hizo en las últimas horas varias publicaciones en su cuenta de Instagram que están dando mucho de qué hablar. Los posts de historias y fotografías sumaron más de interacciones entre sus seguidores.

🇺🇸 Back to love is a story of a Robot who suddenly begins believing he feels love for the girl that owns it. He goes against what he was programmed to do to make a move and see if this is real. He needs human touch he wants to be loved back or at least to be seen.. Is this love real or did he just get his robot heart broken? Enjoy ❤ . 🇲🇽Back to Love es la historia de un Robot que empieza a creer que siente emociones hacia su dueña. Cree que la ama. El va en contra de su programacion para acercarse a ella y ver si este amor es real. El necesita tocarla, sentir y que lo amen de regreso, o simplemente ser visto. Su amor será real o será que le acaban de romper el corazón de robot? Disfruten? . Chingon ser parte de esta rola con @chilzmusic 🔥 Gracias a los @broducers por un video tan chingon y por creer en hacer mini peliculas con música jaja Y @graceguzmanlopez que nos deja chulos a todos siempre😎 A @danielvasquez.g que nos da todo el look y estilo y la rompió 👌🏻 Y a @alina_enero que lo hizo increíble 🙏🏻

¿Quién es Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez González Torres, más conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano nacido el 20 de febrero de 1991 en la Ciudad de México. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el amor que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Inició su carrera de actuación a los seis años, cuando apareció en los programas Derbez en Cuando o en programas de Tatiana y En familia con Chabelo. El hijo del comediante mexicano obtuvo su primer papel estelar en la novela Cómplices al rescate, en donde también participó la estrella internacional Belinda y en donde descubrió su gusto por la música.

Vadhir Derbez comenzó con clases de actuación a los ocho años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbez debutó como cantante con el sencillo Te olvidé con el álbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sueño que él tenía desde niño.

Entre otras de las producciones en las que también se le pudo ver está La familia P. Luche, De pocas, pocas pulgas y Vecinos. También participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirtió en el absoluto ganador.

Posteriormente actuó en la serie Gossip Girl Acapulco junto a Alexis Ayala, José María Torre e Issabela Camil. De igual forma apareció en La querida del Centauro y luego en la serie compartida de Tv Azteca y Televisa, Entre correr y vivir. En 2016 fue llamado por Netflix para aparecer en Sense8.

En teatro ha aparecido en obras como Las aventuras de Tom Sawyer y Grease, en donde hizo a tres diferentes personajes y se fue de gira por algunas ciudades de Estados Unidos.

En el cine, Vadhir obtuvo su primer papel en la pantalla grande dándole voz al personaje "Chuletas" de la película Imaginum en 2005 pero no fue hasta el 2015 que el actor debutó en el cine con la película de acción Ladrones, al lado de Fernando Colunga.

En el 2017 obtuvo su primer protagónico en cine con la película El tamaño sí importa, dirigida por Rafa Lara. Ese mismo año estrenó la comedia 3 idiotas. En Estados Unidos hizo su debut en el 2017 con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover, junto a Salma Hayek, Eugenio Derbez, Rob Lowe, Raquel Welch y Kristen Bell.

Vadhir Derbez también hizo una aparición en el 2019 en el programa ¿Quién es la máscara?, con el personaje de “Camaleón”. Al final el actor fue el gran ganador y logró superar a Paty Manterola y a Mario Bautista.

En octubre de ese mismo año también apareció en la teleserie De viaje con los Derbez, en el que se pudo conocer de lleno a la dinastía de "Los Derbez" a través de la plataforma de streaming Amazon Prime.

