Cuarenta y cinco muertos y 5.864 casos de covid-19 en Paraguay

Asunción, 25 ene (EFE).- Paraguay registró este martes 5.864 casos nuevos en una jornada en la que fallecieron 45 personas con diagnóstico de la covid-19, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del país suramericano. De las 12.160 muestras analizadas, 5.864 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 548.252 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 17.054. De los 45 fallecidos de esta jornada, 16 no estaban vacunados, 21 habían completado el esquema de vacunación y 8 solo tenían la primera dosis. Paraguay afronta su "tercera ola" de covid-19 tras el aumento consecutivo de casos en varios departamentos (provincias) durante las últimas semanas. El 27 de diciembre, las autoridades sanitarias del país sudamericano confirmaron los tres primeros casos de la variante ómicron del coronavirus SARS-Cov-2. El pasado 10 de enero modificó sus requisitos de ingreso al país y exigirá un test PCR negativo a todos los extranjeros que quieran ingresar, con excepción de los que provienen del Mercosur (bloque que también integran Argentina, Brasil y Uruguay) y los países limítrofes. Aparte de la exigencia de PCR negativo, se requerirá el certificado de vacunación completo a todos quienes quieran ingresar -salvo a quienes viven en ciudades fronterizas-. Por su parte, el Ejecutivo prorrogó hasta el 1 de febrero las medidas vigentes dentro del denominado Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19). Según el ultimo registro de vacunación del 21 de enero, última fecha publicada en la web Our World in Data, apenas un 43,1 % de la población ha completado el esquema, porcentaje que asciende al 49,5 % para quienes han recibido al menos una dosis. Además, un 11,3 % suma una dosis de refuerzo.