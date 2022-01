Ranking Hulu en Estados Unidos: top 9 de las series preferidas de hoy viernes, 21 de enero

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tantas series como en la actualidad, por lo que no siempre es sencillo encontrar esa que tanto anhelamos. Los usuarios de Hulu solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de streaming nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 9 producciones más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla. Mira qué están viendo los demás y disfruta del contenido con mejor calidad. Te lo contamos a continuación:

1. Power Book II: Ghost

Retomando solo unos días después del final de "Power", esta serie secuela sigue a Tariq navegando en su nueva vida, en la que su deseo de deshacerse del legado de su padre se enfrenta a la creciente presión para salvar a su familia.

2. Chicago P.D.

Serie de TV (2014-Actualidad). Spin-off de la serie Chicago Fire. Narra las historias del Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago, hombres y mujeres que lo dan todo para proteger su comunidad El distrito 21 está compuesto por dos grupos, los uniformados que patrullan la ciudad y se enfrentan a los delitos callejeros y la unidad de inteligencia, que combate los grandes delitos - crimen organizado, tráfico de drogas, asesinatos y más.

3. Chicago Fire

El espectáculo sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago en la estación de bomberos 51, formada por el Camión 81, el Escuadrón 3, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.

4. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

5. Chicago Med

Chicago Med se describe como "un viaje emocional a través del caos del día a día del hospital más explosivo de la ciudad y el equipo de valientes médicos que lo mantiene unido." La serie hace frente a casos inspirados por acontecimientos de la actualidad, además de entrelazar con los personajes de Chicago Fire y Chicago P.D.

6. This Is Us

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

8. Abbott Elementary

En esta comedia en el lugar de trabajo, un grupo de maestros dedicados y apasionados y un director ligeramente sordo, se reúnen en una escuela pública de Filadelfia donde, a pesar de las probabilidades en su contra, están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida. Aunque estos increíbles servidores públicos pueden ser superados en número y sin fondos suficientes, aman lo que hacen, incluso si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños.

9. Aquellos maravillosos años

Serie de TV (1988-1993). 6 temporadas. 115 episodios. Kevin Arnold vive en el seno de una familia de clase media norteamericana durante el final de los años 60 y la década de los 70. Kevin medita sobre todo lo que le pasó en aquellos turbulentos pero maravillosos años, llenos de cambios sociales, económicos y culturales y en los que siendo un joven se enfrentaba a la adolescencia como una lucha casi diaria. Vietnam, el hombre en la luna, el movimiento hippie, el amor libre, el comunismo, el racismo, la política.. había mucho sobre qué pensar y discutir. Con quien más discutía era con su padre Jack y su hermano Wayne, aunque en el fondo todos se querían. Su hermana Karen era un poco hippie y no tuvo demasiado trato con ella y su madre Norma.. bueno, una madre a tiempo completo. También estaba su noviecita, la guapa Winnie Cooper (Danica McKellar) y su mejor amigo, Paul Pfeiffer.

10. Los Goldberg

The Goldbergs es una comedia a una cámara, creada por Adam F. Goldberg. La trama de la ficción está ambientada en una familia de los 80 y basada en la experiencia personal, en esta época, del propio creador de la serie.La matriarca de la familia Goldberg es una compradora compulsiva, demasiado protectora y autoritaria sin límites. Adam de 11 años, es el pequeño de la familia. Vivió los 80 como años de gloria, armado con una cámara de vídeo para poder dejar constancia de la locura de la época.La familia la terminan de completar Murray, el temperamental y malhumorado patriarca; Erica y Barry, los dos hijos mayores de 16 y 17 años respectivamente; y el querido abuelo 'Pops', un descarado conquistador que guía a su nieto pequeño en los caminos del amor.

