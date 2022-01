Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El exjugador del Barcelona Hristo Stoichkov criticó la actitud del francés Ousmane Dembélé, al que recriminó que "jamás" entendió lo que significa jugar en el club azulgrana. Después de que el entrenador del equipo azulgrana, Xavi Hernández, no convocará al internacional galo debido a la situación enquistada para resolver su renovación y éste respondiera asegurando que no cederá a "chantajes", el exdelantero búlgaro dio su opinión de los hechos en la cadena de televisión TUDN. "Yo me impliqué como extranjero para saber qué era el Barcelona de la época de Kubala, Carrasco, Krankl, Lineker, Bakero, Salinas, Alexanko... Sabía la historia y tú jamás entendiste qué es el Barcelona. Te lo dice Hristo Storichkov", asevero el exjugador azulgrana. En su mensaje, Stoichkov instó a Dembélé a dejar el Barcelona y a no manchar más el escudo del club azulgrana. "Veinte partidos completos en 4 años y medio. En mi época me limpiarías las botas. 108 partidos lesionado. 18 goles y 16 asistencias. 140 millones con variables", repasó. Acusó a Dembélé de "estar engañando a la gente haciendo creer" que sabe jugar al fútbol en la misma posición en la que él destacó siendo jugador azulgrana. Por último, el ahora comentarista televisivo apoyó a Xavi Hernández por haber decidido no convocar al jugador hasta que se resuelva su situación.