Sevilla confirma fichaje del mexicano 'Tecatito' Corona

SEVILLA (AP) — Sevilla confirmó el viernes el fichaje del extremo mexicano Jesús Corona , quien arriba al conjunto de La Liga española mediante un contrato vigente hasta 2025.

“El Sevilla FC y el FC Porto han alcanzado un acuerdo para la incorporación al conjunto sevillista, hasta 2025, de Jesús Manuel Corona, jugador mexicano con pasaporte portugués que se desenvuelve en la banda derecha”, anunció el cuadro hispalense mediante un comunicado.

Asimismo, Sevilla dio a conocer un video donde el “Tecatito” Corona viste su camiseta y salta a la cancha del Ramón Sánchez Pizjuán.

“Las primeras horas fueron muy emocionantes, desde que me recibieron a mí y a mi familia, los compañeros, me han dado un recibimiento muy positivo y me va a ayudar a encajar más rápido”, comentó Corona en una entrevista con los medios del Sevilla.

Luego, participó en una primera práctica bajo las órdenes del estratega Julen Lopetegui, quien lo dirigió ya en Porto.

“Es un sueño que tienes desde chico jugar en Europa. Luego vas conociendo ligas y hoy puedo decir que estoy cumpliendo un sueño de poder jugar en esta liga", valoró el futbolista mexicano. "He hablado con Lopetegui estos días. Me decía que tenía muchas ganas de que viniera y yo le decía que era mutuo. Estoy viendo que la exigencia es máxima”.

Corona, de 29 años, llegó al club portugués en 2015. Su campaña más destacada fue la de 2019-20, cuando acumuló cuatro goles y 21 asistencias, incluidas 14 en la liga local, donde fue nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada.

Ha jugado 63 encuentros con la selección mexicana, para la que ha marcado 10 goles.

Sevilla ocupa el segundo sitio en La Liga con 44 puntos, cinco menos que el Real Madrid. Visitará al Valencia el miércoles, al reanudarse la actividad local, interrumpida este fin de semana mientras se realiza la Supercopa en Arabia Saudí.