Exjefe de inteligencia de Kazajistán es detenido por cargos de alta traición

Actualiza con declaraciones de Rusia, muerte de un ciudadano israelí y anuncio de que el aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta el lunes ///Almaty, Kazajistán, 8 Ene 2022 (AFP) - El exjefe de la agencia de inteligencia de Kazajistán fue detenido por cargos de alta traición durante los disturbios que azotaron al país, y Rusia respondió a Estados Unidos por las críticas a su despliegue en esta antigua república soviética.La noticia de la detención de Karim Masimov, que fue primer ministro y que durante mucho tiempo fue un aliado muy cercano al expresidente y fundador del país Nursultán Nazarbáyev, ocurre cuando se registran especulaciones sobre una lucha de poder en el país. El Comité de Seguridad Nacional (KNB) anunció en un comunicado que su anterior director fue detenido el jueves tras iniciarse una investigación por delitos de alta traición.Masimov fue despedido de su cargo como jefe del KNB esta semana después de que los manifestantes penetraran en varios edificios del gobierno en Almaty, la capital económica del país.Al cumplirse casi una semana desde el inicio de la crisis, el Kremlin informó que el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a su homólogo kazajo, Kassym Jomart Tokayev, y que ambos mantuvieron una "larga" conversación telefónica.El mayor país de Asia central ha sido escenario de protestas que estallaron el domingo en las provincias, tras una subida del precio del gas, y se extendieron a otras ciudades, con un estallido de disturbios en Almaty que dejó decenas de muertos. - Rusia critica declaraciones de EEUU -Ante el creciente caos, Tokayev pidió un despliegue de efectivos de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, para ayudar a las fuerzas de seguridad locales.En la conversación Putin y Tokayev "intercambiaron opiniones sobre las medidas para restaurar el orden en Kazajistán", dijo el Kremlin añadiendo que ambos líderes acordaron seguir en contacto "permanente".Tokayev afirma que el despliegue será temporal, pero el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió el viernes que el país puede tener dificultades para conseguir la retirada de los rusos. "Una lección de la historia reciente es que una vez que los rusos están en tu casa, a veces es muy difícil lograr que se vayan", expresó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.La cancillería rusa respondió con fuerza y tachó los comentarios como un intento "tosco" de "bromear sobre los trágicos incidentes de Kazajistán". En referencia a las intervenciones en tierras de los indígenas americanos, en Corea, Vietnam y otros países, la diplomacia rusa dijo: "Cuando los estadounidenses están en tu casa, puede ser difícil mantenerse con vida, que no te roben o que no te violen". Las tensiones entre Rusia y los países occidentales están un nivel no visto desde la Guerra Fría debido a los temores de que Rusia esté preparando una invasión a Ucrania, una acusación que el Kremlin niega. Las autoridades de Kazajistán aseguraron el viernes que la situación estaba bajo control, pero el presidente Tokayev advirtió que la policía está autorizada a disparar sin previo aviso y descartó negociar con los manifestantes.Este sábado, un corresponsal de la AFP en Almaty informó que las fuerzas de seguridad respondieron con disparos contra quienes se acercaron a la plaza central de la ciudad.Un portavoz de Nazarbáyev desmintió rumores de que el exmandatario hubiera huido de Kazajistán, y efectuó un llamado a "no difundir informaciones falsas".Nazarbáyev llamó a "todos los ciudadanos a unirse en torno al presidente de Kazajistán para permitirle superar esta crisis", informó en Twitter su portavoz, Aidos Ukibay.El exgobernante de 81 años no ha efectuado ninguna aparición pública desde el inicio de la ola de protestas. Durante las movilizaciones parte de la indignación de los manifestantes está dirigida contra este exmandatario, que todavía mantiene mucha influencia. - 4.000 detenidos - El presidente Tokayev prometió "eliminar" a los "bandidos" que han provocado estos disturbios, que según él son "20.000" y que tenían "un plan claro".Según el ministerio del Interior, 26 "criminales armados" murieron. Por su parte, las fuerzas de seguridad reportaron 18 muertos y 748 heridos entre sus efectivos.Más de 4.000 personas han sido detenidas, incluyendo algunos extranjeros.Este sábado la oficina del presidente Tokayev informó que el lunes sería declarado día de duelo nacional.Los vuelos hacia Almaty han sido cancelados y las autoridades informaron que el aeropuerto permanecerá cerrado a la aviación civil al menos hasta el lunes. En la mañana del sábado no hubo indicios de nuevos enfrentamientos, pero según testigos hubo disparos. Leonid Kiselyev, un jubilado de 68 años, afirmó que su automóvil fue alcanzado por un tiro cuando conducía en torno a las 08H30 cerca de un edificio municipal."Ayer fue un día tranquilo, pero eso vine aquí", dijo tembloroso mientras esperaba en una estación de servicio la llegada de combustible.El ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó que un ciudadano de este país de 22 años que vivía desde hace varios años en Kazajistán murió tras ser baleado en la noche del viernes.