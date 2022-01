Coronavirus.- Duque tilda de "estupidez" el movimiento antivacunas y celebra que no haya tenido éxito en Colombia

09-05-2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA PRESIDENCIA COLOMBIA



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha criticado este jueves el movimiento antivacunas, al que considera como "una imbecilidad y una estupidez", y ha celebrado que el país "no se deje llevar" por esta corriente.



"Con todo respeto para quienes quieren tener esas banderas, a mí me parece que es una imbecilidad, una estupidez, poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse", ha aseverado el mandatario, recoge el diario colombiano 'El Tiempo'.



Asimismo, Duque ha remarcado que, bajo su punto de vista, "no existe ningún argumento racional" para no inmunizarse contra el virus, y ha resaltado que "hay muchas personas en el mundo y algunos 'influencers' antivacunas que han muerto por la COVID, o lo que es peor, terminaron contagiando a sus seres queridos, que fallecieron por la COVID".



Sin embargo, el presidente ha celebrado que Colombia "no se haya dejado llevar por la estupidez de los movimientos antivacunas", pues ya existe un 75 por ciento de la población que ha acudido a inmunizarse con al menos una dosis, y el 58 por ciento de los colombianos ya cuentan con el esquema completo.



"En Colombia no ha tenido terreno fértil el movimiento antivacunas y más bien hago una invitación a los colombianos: que todos nos vayamos a poner la vacuna. Que de pronto la segunda dosis pega más duro puede ser, pero nos estamos cuidando", ha añadido.



Las autoridades sanitarias del país han registrado este jueves un total de 23.039 nuevos casos positivos de coronavirus, de tal modo que la cifra total se sitúa en 5.242.672 contagios desde el inicio de la pandemia.



Del mismo modo, esta pasada jornada se han notificado 51 fallecimientos, elevando la cifra total de decesos a 130.191 defunciones a causa de la enfermedad.