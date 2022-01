Rauw Alejandro y Wisin reparten regalos en Puerto Rico en víspera de Reyes

El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro saluda a una persona en su auto como medida de seguridad sanitaria por la Covid-19 durante un evento para repartir regalos hoy, víspera del Día de Reyes, en los nuevos terrenos de la parroquia católica San Felipe Apóstol en Carolina, municipio aledaño a San Juan y de crianza del intérprete (Puerto Rico). EFE/ Jorge Muñiz

Carolina (Puerto Rico), 5 ene (EFE).- Los artistas urbanos puertorriqueños Rauw Alejandro y Wisin entregaron este miércoles sendos regalos a decenas de niños en Puerto Rico en víspera del Día de Reyes y en agradecimiento al apoyo de sus respectivas carreras.

Rauw Alejandro llegó montado en una camioneta junto a los tres reyes hasta los nuevos terrenos de la parroquia católica San Felipe Apóstol en Carolina, municipio aledaño a San Juan y de crianza del intérprete, donde se reencontró "con la gente" que lo vio "crecer".

Allí, decenas de personas montadas en sus respectivos automóviles esperaron al artista a que este les diera un obsequio, mientras que otros jóvenes le pedían una foto o un autógrafo.

La entrega de los obsequios se organizó por el método de autoservicio como medida de seguridad sanitaria por la covid-19.

Según dijo el también novio de la artista española Rosalía a los medios que acudieron a la cita, esta es la segunda ocasión que organiza el evento, y aseguró que lo continuará haciendo "hasta que Dios diga".

Acompañado del párroco de la iglesia, el sacerdote Rodney Algarín, Rauw Alejandro recordó que para el Día de Reyes, su padre le confeccionaba "una cajita llena de hierba, cogía unas herraduras y las marcaba en la cajita como si los reyes hubiesen llegado hasta su casa".

"Para mí esta tradición es bien especial, que hay que cuidar, y que las generaciones nuevas tenemos que seguir con la cultura", resaltó el artista boricua de 28 años.

A su vez, el intérprete de éxitos como "Todo de ti", "2/catorce", "Strawberry kiwi" y "Pensándote", pidió para la festividad de la Epifanía "mucha salud, mucha bendición para los míos y cosas buenas, que eso es lo que nos lleva al cielo, allá arriba".

La aparición pública de Rauw Alejandro este miércoles es la más reciente desde que hace varios días se presentó en un espectáculo navideño en el residencial público (barriada popular) Virgilio Dávila en Bayamón, municipio colindante a San Juan.

Allí también se presentaron Rosalía, Lyanno, Randy, Farruko y Rafa Pabón, entre otros.

Dicha presentación, no obstante, es investigada por las autoridades, debido a que no contaba con autorización debido al repunte de los contagios por la covid-19 en Puerto Rico.

Pese a que la autorización solicitada fue denegada, el evento se llevó a cabo, lo que ocasionó la actual investigación.

Ante ello, Rauw Alejandro se defendió hoy diciendo: "A mí me invitaron y a pasarla bien".

Wisin, por su parte, se unió a la Fundación Stefano para entregar los regalos en el sector Las Piñas, del barrio Beatriz de Caguas, municipio aledaño a San Juan.

El domingo, el artista urbano repartirá nuevamente juguetes en los residenciales públicos, según publicó en un video en sus redes sociales.

"Queremos bendecir a todos los niños y en medio de esta pandemia poder brindarle alegría", escribió en la publicación.