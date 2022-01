Jura nuevo legislativo oficialista en Hong Kong

Hong Kong, 3 Ene 2022 (AFP) - Los periodistas del sitios de información CitizenNews de Hong Kong denunciaron este lunes el deterioro de la libertad de prensa en el territorio, horas después de haber anunciado el cese de sus actividades por temores sobre su seguridadEste cierre se produce menos de una semana después de otro cierre, el del sitio de información prodemocracia Stand News, que fue registrado y siete de sus integrantes detenidos por "publicación sediciosa", en el último ejemplo hasta la fecha de la represión ejercida sobre la prensa local por las autoridades fieles al gobierno chino.CitizenNews, una página de información financiada por sus usuarios, que fue fundada en 2017 por un grupo de periodistas, es una de las fuentes de información más populares en Hong Kong, con más de 800.000 abonados en las redes sociales.El domingo anunció que pone fin a sus actividades "para garantizar la seguridad de todos", y que su sitio internet dejaría de ser actualizado a partir del lunes a medianoche.En esta última jornada de vida del medio, los periodistas explicaron que su decisión está originada por el registro efectuado la semana pasada contra Stand News."Hemos hecho todo lo posible para no violar ninguna ley, pero es difícil conocer los contornos de aplicación de la ley, y ya no nos sentimos seguros para trabajar" dijo a los periodistas Chris Yeung, cofundador de CitizenNews y expresidente de la Asociación de periodistas de Hong Kong (HKJA). - La "información segura" - "Los periodistas son también seres humanos que tienen familias y amigos" agregó.Chris Yeung declaró que su redacción no fue contactada por las fuerzas de seguridad, pero que decidió cerrar debido a lo ocurrido con otros medios."¿Podemos trabajar sobre +noticias seguras+? Ni siquiera sé lo que es una +información segura+", declaró la redactora jefe Daisy Li, también expresidenta de la HKJA."Desgraciadamente, no podemos seguir intentando transformar nuestras convicciones en realidad sin sentir miedo, debido al cambio radical de la sociedad en los últimos dos años y del deterioro del ambiente mediático", había afirmado el domingo el medio en un comunicado.La excolonia británica ha sido durante mucho tiempo considerada, debido a su gran autonomía frente a Pekín, como un feudo de la libertad de prensa en Asia, por lo que varios medios internacionales habían instalado ahí sus sedes regionales.Pero China incrementó su control sobre Hong Kong a raíz de las manifestaciones prodemocracia, masivas y a menudo violentas, que sacudieron la ciudad en 2019. Una de las maneras de hacerlo fue reprimir a la prensa local al amparo de una draconiana ley de seguridad nacional.En junio, el diario prodemocracia Apple Daily tuvo que cerrar tras la congelación de sus activos y la detención de sus dirigentes.su/jta/qan/juf/mav/jg/me/zm -------------------------------------------------------------