Chile.- La futura oposición chilena pide adelantar las conversaciones con el presidente electo Boric

28-12-2021 El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Representantes de partidos de la coalición conservadora Chile Vamos han solicitado que se adelanten las conversaciones entre el presidente electo, Gabriel Boric, y la futura oposición incluso antes de que se conforme el gabinete ministerial. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE DOMINGA TRINIDAD LARA /AGENCIAUNO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Representantes de partidos de la coalición conservadora Chile Vamos han solicitado que se adelanten las conversaciones entre el presidente electo, Gabriel Boric, y la futura oposición incluso antes de que se conforme el gabinete ministerial.



El vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Luis Mayol, ha indicado que "no es mala idea que el Presidente electo pida información y consejos de quienes han sido recientemente gobierno. No es malo escuchar diferentes opiniones, en especial de quienes serán oposición", según declaraciones a Radio Bío Bío.



Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Claudio Alvarado ha respaldado la idea y ha insistido en la necesidad de que en las reuniones también se incluya al ultraderechista Partido Republicano. "Es una reunión para escuchar, para conocer los planteamientos del Presidente electo, y después como oposición se verá cuál es el camino de cómo colaborar en aquellas iniciativas, por el bien del país", ha indicado Alvarado.



Para el presidente de Evópoli, Andrés Molina, las claves serán unidad y visión de Estado. "Nadie se ha comunicado, pero sin duda Evópoli estará siempre dispuesto a trabajar para mejorar la vida de los chilenos", ha declarado. "No vamos a hacer nunca lo que hicieron ellos, que frente a la pandemia y temas de salud fueron una oposición destructiva, incapaces de entender el momento tan grave que vivimos", ha argumentado Molina.



De momento, los cuatro partidos que conforman Chile Vamos mantendrán reuniones internas para articularse de cara a ser la futura oposición. La primera reunión la concretará RN este lunes.