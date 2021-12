Cuba.- Cuba anuncia que exigirá de nuevo PCR para los viajeros a partir del 5 de enero

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Cuba han anunciado este jueves nuevas restricciones para intentar controlar el aumento de casos de la variante de coronavirus ómicron y exigirán a todos los viajeros que lleguen a la isla la pauta de vacunación completa y test PCR obligatorios 72 horas antes a partir del 5 de enero, según ha informado el Ministerio de Salud.



"Teniendo en cuenta el incremento que se ha producido de los viajes internacionales desde el 15 de noviembre, así como el alto poder de diseminación de esta nueva variante, que tiene la capacidad de duplicar el número de casos en apenas dos o tres días, se ha decidido modificar las medidas de control sanitario internacional en nuestro país y adoptar otras de carácter general, que serán efectivas a partir del próximo 5 de enero", ha informado el Ministerio a través de un comunicado.



"No requerirán de esquema de vacunación completo" los niños menores de 12 años y los "adultos que, por causas médicas, y debidamente certificadas, no puedan ser vacunados" ha indicado el Ministerio.



También ha explicado que no se realizarán actividades masivas con aglomeraciones durante las fiestas de Año Nuevo.



Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, la isla acumula hasta el momento 965.571 contagios confirmados desde que estalló la pandemia y 8.322 víctimas mortales