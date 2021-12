Ropa interior y ovejas de juguete: los rituales en México para Año Nuevo

SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO27 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de un altar de la Virgen de Guadalupe en el mercado de San Cosme 2. Plano medio de un altar de la Virgen de Guadalupe en el mercado de San Cosme 3. Primer plano de Gonzalo Reyes preparando las hierbas que vende para hacer "limpias"4. Primer plano de una oveja de juguete que según la creencia atrae la buena suerte y el dinero5. Plano medio del puesto de Gonzalo Reyes en el mercado de San Cosme 6. SOUNDBITE 1 - Gonzalo Reyes, vendedor de hierbas y amuletos (hombre, 47 años, español, 12 seg.): "La gente ya estamos desesperados por que se termine este año y el año que viene que sea mejor en cuestión de salud y de todos los aspectos, todas las circunstancias." 7. Paneo de arriba hacia abajo de objetos a la venta en el puesto de Gonzalo Reyes en el mercado de San Cosme8. Plano general de objetos a la venta en el puesto de Gonzalo Reyes en el mercado de San Cosme9. Primer plano de objetos a la venta en el puesto de Gonzalo Reyes en el mercado de San Cosme10. Plano general del puesto de Esther Méndez donde vende velas y decoración de Navidad y Año Nuevo11. Primer plano de velas para la abundancia12. Paneo de arriba hacia abajo de decoraciones de Año Nuevo en el puesto de Esther Méndez 13. SOUNDBITE 2 - Esther Mendez, vendedora de velas (mujer, 74 años, español, 14 seg.): "Después de lo de la pandemia como que la gente tiene ganas de celebrar, la gente está... yo veo mucho anímo, aunque hay poco dinero, están bien animados porque no es la venta como otros años, pero si hay gente que viene, poquita, pero viene." 14. SOUNDBITE 3 - Rocio Valencia, vendedora de ropa interior (mujer, 52 años, español, 13 seg.): "Pues yo creo que también la economía, o sea eso te cuenta mucho que la gente ya, con todo lo que está pasando dice: no mejor guardo, esto ya como que no funciona." 15. Primer plano de Rocío Valencia acomodando la mercancía en su puesto de ropa interior16. Plano medio de Rocío Valencia acomodando la mercancía en su puesto de ropa interior17. Primer plano de Rocío Valencia acomodando la mercancía en su puesto de ropa interior