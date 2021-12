Irene Rosales se quiere mantener al margen de la docuserie de Julián Muñoz

30-12-2021 IRENE ROSALES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 31 (CHANCE)



Si en 2021 tuvimos la docuserie de Rocío Carrasco, este 2022 parece que será Julián Muñoz quien ocupe la pantalla para hablar de su relación con Isabel Pantoja y cómo ambos acabaron protagonizando el 'Caso Malaya'... Una relación que pasó a la esfera pública desde el momento que se empezaron a filtrar los trapicheos y tejemanejes económicos que el exalcalde de Marbella y la tonadillera llevaron a cabo durante sus años de noviazgo.



Se trata sin duda de una noticia que no ha debido gustar nada a Isabel Pantoja, ya que por lo que siempre han dicho sus hijos, la tonadillera no puede oír el nombre de Julián Muñoz porque le considera el culpable de que estuviese en prisión y su nombre se viese ensuciado públicamente.



Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Irene Rosales sobre este tema y lo cierto es que la mujer de Kiko Rivera se quiere mantener al margen de lo que pueda contar Julián Muñoz de Isabel Pantoja en su docuserie: "Yo de eso no puedo decir nada ni opinar nada".



La mujer de Kiko Rivera se muestra discreta a la hora de hablar sobre que le ha parecido a su marido que el exalcalde de Marbella vaya a hablar ahora, pero de lo que sí que nos ha querido dar detalles es de cómo pasarán la Nochevieja, Irene descarta ir a Cantora: "Lo pasamos en casa tranquilitos en familia". Parece que el vínculo con la cantante sigue estando completamente roto y prefieren no acudir a la famosa finca Cantora.