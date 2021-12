Panamá acumula 487.204 casos de covid y 7.411 muertes por la enfermedad

Fotografía de archivo en la que se registró a un hombre al ser vacunado contra la covid-19, en un centro exprés de inmunización, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 25 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este sábado 827 nuevos casos de la covid-19 y dos defunciones, que elevaron a 487.204 los contagios acumulados y a 7.411 las muertes en 21 meses de pandemia.

Hay 20 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 145 en sala general, mientras que 6.039 están en sus casas y 161 en hoteles, precisó el informe diario del Ministerio de Salud (Minsa).

En las últimas horas se aplicaron 12.806 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SAR-CoV-2, que causa la covid, que arrojaron una positividad del 6,4 %.

Desde que se registró el primer contagio, el 9 de marzo de 2020, se han recuperado 473.428 pacientes de la covid, que en Panamá tiene una letalidad del 1,5 %, de las más bajas del continente.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, insistió este sábado en su llamado a la población a que se mantengan las medidas de bioseguridad en estas festividades de fin de año, así como en la importancia de la vacunación contra la covid-19.

"No participemos en reuniones multitudinarias, es primordial mantener el distanciamiento físico con personas que no sabemos si están vacunadas", recalcó.

El ministro de Salud recomendó a los ciudadanos vacunarse, porque así se disminuye el riesgo de complicaciones y de muerte a causa del nuevo coronavirus.

El proceso de vacunación, que ya ha alcanzado a más del 81 % de la población meta - mayores de 12 años - con las dos dosis del esquema, ha entrado en pausa por la Navidad y se retomará el próximo lunes.

"Para estas fiestas de fin de año quisiéramos que no hubiesen más muertos por la covid-19 y mantener el control de las cifras, pero va a depender de todos nosotros", expresó Sucre en el boletín diario sobre la situación de la pandemia.

La pandemia se está acelerando en Panamá, una situación que las autoridades han dicho que habían previsto dadas las tradicionales fiestas patrias de noviembre pasado y las que se celebran este mes por navidad y año nuevo.

La llegada de la variante ómicron, detectada esta semana en nueve personas mientras que otras 17 son sospechosas de tenerla, hizo que las autoridades reiteraran el llamado a mantener las medidas de bioseguridad y a vacunarse, así como reducir de 6 a 3 meses el plazo para administrar la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años.

De momento las autoridades han descartado aplicar medidas de restricción del movimiento a los ciudadanos, aunque sí han cancelado fiestas públicas por navidad o fin de año para evitar las aglomeraciones.