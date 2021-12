Estas han sido las 5 fotos de Ines Gomez Mont de las que nadie deja de hablar en Instagram

Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) ha causado furor en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 246.162 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado. Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso. A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. GRACIAS





Gracias por su cariño 🙏❤️





Hoy cumple años la princesa de mi cuento!!!! Inesita cumple 12 años!!! Tú sabes cuanto le agradezco a Dios y a la Virgen por haberme dado la fortuna de ser tu mamá. Eres la luz de mis ojos, mi alegria mas plena, mi motor de todos los días y mi gran maestra de vida. Te amo mi muñeca hermosa, deseo que tu vida siempre esté llena de amor. Gracias por ser la mejor hija y la mejor hermana mayor. Tienes el corazón más bello y puro que conozco. Que nunca pierdas tu inocencia, tu nobleza y la capacidad de siempre ayudar al prójimo. Eres mi orgullo en todo los sentidos!!! Te amo ❤️





Gracias por todos sus mensajes de amor a mi princesa 💕 Fue un día muy lindo para ella, tomó sus clases, termino tarea y nos fuimos a tarde de chicas y después a gozar de la familia!!! Fue un gran día. Estuvo muy contenta 🤩 Gracias por siempre estar cerca de nosotros y por ser tan amorosas con los míos. Las ❤️





#TBT de mis triatitos 💚💙💛 ¿Se acuerdan de ellos a esta edad? A ver cuéntenme ¿reconocen quien es cada uno?

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de Méxio, el 29 de julio de 1983. La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, primero ganó atención como una actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac.

En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra. También tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Ventaneando y a los reporteros de deportes de TV Azteca.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.