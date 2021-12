Sudán.- Médicos sudaneses denuncian más de 45 muertos por los enfrentamientos de las últimas semanas en Darfur del Sur

14-12-2015 Desplazados Internos en Sudán POLITICA AFRICA SUDÁN INTERNACIONAL MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / R



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Al menos 45 personas han fallecido en los enfrentamientos intercomunitarios de los últimos dos meses en el estado sudanés de Darfur del Sur, y que se insertan dentro de la ola de violencia que lleva asolando las últimas semanas toda la región.



De hecho, a finales del mes pasado, Naciones Unidas informó de otros 40 fallecido en enfrentamientos parecidos en el estado de Darfur del Oeste.



La región es una de las regiones más pobres de Sudán, con tasas de pobrezas superiores al 65 por ciento en Darfur Central, y supuestamente hay en vigor un acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y los grupos armados sudaneses desde octubre de 2020, con el objetivo de poner fin a los combates que estallaron en 2003, y que dejaron al menos 300.000 muertos y más de 2,5 millones de desplazados.



Sin embargo, y tal y como apuntan el Comité Central de Médicos Sudaneses y grupos de estudios políticos, el acuerdo parece no estar surtiendo efecto alguno, en buena parte por las tensiones comunitarias. "La dimensión étnica del conflicto parece mucho más fuerte que la de las supuestas conspiraciones políticas", reza un reciente informe del Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz (ACJPS), recogido por el 'Sudan Tribune'.



El comité de médicos ha subrayado al mismo medio que sus estimaciones están incompletas porque la cifra no incluye dos hospitales ubicados en Gereida y Talas, zonas especialmente violentas. "Esperamos que no hayan ocurrido muertes ahí", apunta el comité.