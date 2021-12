Latinoamérica.- La ONU advierte que la escasez mundial de recursos hídricos se debe no a su abundancia sino a su gobernanza

09-11-2021 Agua manando de un grifo SOCIEDAD PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA



El subsecretario general de la ONU y director regional para América Latina y Caribe del Pnud, Luis Felipe López, asegura que en el mundo "no hay escasez de agua, sino un mal manejo del recurso hídrico" y propone establece incentivos a la buena utilización del agua así como reglamentos que ordenen el uso del recurso hídrico y apostar por soluciones basadas en la naturaleza, "que debe tomarse como motor de desarrollo y no solo como insumo".



Durante su intervención en el XIV Foro de la Economía del Agua que se ha celebrado en Santiago de Chile, en el marco Expo Agua Santiago, el representante de Naciones Unidas ha destacado que la crisis mundial del agua "es más bien una crisis de gobernanza", en la que los organismos internacionales solo pueden intervenir "indirectamente". "Solo podemos intervenir en indirectamente, sobre todo mediante la información".



En el foro han participado expertos del ámbito de la política, las instituciones y la academia de ambos lados del Atlántico que han analizado como afrontar la crisis hídrica como tarea colectiva que implica a gobiernos, instituciones, sociedad civil e iniciativa privada.



Entre las conclusiones, han apuntado que la crisis hídrica a consecuencia del cambio climático precisa del establecimiento de alianzas multinivel, la adaptación de la legislación y la búsqueda de consensos para hacerle frente.



La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha destacado que este problema "afecta a todos los países y regiones del mundo", y ha resaltado la importancia de que el agua "tenga un plan estratégico integral donde participen expertos en medioambiente y en economía".



Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, ha explicado que el país enfrenta hace años "una crisis hídrica profunda y estructural que involucra diferentes sectores y que la sequía acrecienta". "No se puede permanecer inerte ante este hecho, que requiere la colaboración entre todos y que implica que nos cuestionemos la base: debemos reconsiderar nuestra relación con las aguas para hacerla más sostenible y equitativa", ha defendido.



Finalmente, el director del Foro de la Economía del Agua, José Carlos Díez, considera que la gestión del agua debe ser pública y privada en cualquier régimen político porque se complementan la una a la otra. Además, ha subrayado la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías para una mejor gestión hídrica, con especial atención a la inteligencia artificial y el big data aplicada al agua.



Por último, entre los participantes se encontraba el director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de Alicante, Joaquín Melgarejo, que ha abogado por que con un tratamiento adecuado, el agua puede ser reutilizada para la práctica totalidad de nuevos usos, especialmente en agricultura, pero también para la industria. "Un ejemplo son los lodos, que antes eran considerados residuos y ahora han pasado a ser una fuente de nuevos insumos", ha concluido.