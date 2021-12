Almagro defiende la justicia como elemento fundamental de la democracia

Foto de archivo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. EFE/ Bienvenido Velasco

Barranquilla (Colombia), 2 dic (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró este jueves en el Congreso Mundial de Juristas que la justicia es un "elemento fundamental" de la democracia, al tiempo que abogó por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad.

"La democracia se compone de un elemento fundamental que es la justicia (...), que permite que nuestras sociedades sean mejores, se desarrollen y evolucionen", dijo Almagro en el panel "Derechos humanos y justicia, pilares fundamentales para fortalecer los sistemas democráticos".

En el panel, desarrollado dentro de las actividades del XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, en inglés) que se celebra en Barranquilla, Almagro destacó que el respeto a los derechos humanos, las elecciones libres y el rechazo a la impunidad son, entre otros, "elementos fundamentales que distinguen a los regímenes democráticos".

Puntualizó que si hay alteraciones al orden democrático y violaciones a los derechos humanos la "culpa no es ni de la Carta Democrática, ni de la Convención de San José de Costa Rica, ni de la Corte" y pidió denunciar con "nombre y apellido" a quienes los violen.

"Si las instancias nacionales fracasan en esa denuncia debe hacerlo la comunidad regional, eso no es violar el principio de no intervención", aseguró el jefe de la OEA.

Igualmente dijo que la comunidad interamericana tiene responsabilidad en la preservación de la democracia en el hemisferio y tiene también responsabilidad en la no violación de los derechos humanos y que haya justicia.

"Debe haber justicia porque no queremos un hemisferio con crímenes de lesa humanidad, queremos un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad", aseguró y recalcó que a nivel regional "debemos asumir las responsabilidades que tenemos con la preservación de la democracia".

El XXVII Congreso Mundial de Juristas comenzó este jueves en Barranquilla, con más de un centenar de paneles sobre asuntos que centran la preocupación de los Gobiernos del mundo, y se celebrará hasta el viernes, con la asistencia del rey de España, Felipe VI, y autoridades y representantes de países.