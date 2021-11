AMP.- Vaticano.- Vaticano critica a Bruselas por hablar de 'fiestas' frente a 'Navidad'

ROMA, 30 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha criticado a la Comisión Europea por recomendar en un texto interno, finalmente retirado, que se hablase de 'fiestas' en lugar de 'Navidad' y ha advertido de que "destruir las raíces es destruir a la persona".



"Sabemos que Europa debe su existencia y su identidad a muchos aportes, pero no podemos olvidar que uno de los principales, si no el principal, es precisamente el cristianismo. Destruir la diferencia y destruir las raíces significa destruir a la persona", ha advertido en relación a la polémica generada por esta mención.



La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado este martes la retirada de una guía interna distribuida entre el personal de la Comisión Europea para promover un lenguaje inclusivo pero que ha creado cierta polémica entre sectores de la derecha europea por recomendar referirse a las "fiestas" en lugar de a la Navidad.



"No es un documento maduro y no cumple los estándares de calidad de la Comisión. Las recomendaciones claramente necesitan más trabajo por lo que retiro el documento y trabajaremos más sobre él", ha explicado Dalli en un breve comunicado difundido únicamente a través de su cuenta en Twitter.



Más tarde, un portavoz del Ejecutivo comunitario ha querido insistir al ser preguntado por el asunto en una rueda de prensa en Bruselas que se trataba de un documento interno que no estaba llamado a hacerse público y que, en todo caso, será revisado para su reformulación.



También ha recalcado el portavoz que la guía ofrecía "recomendaciones" en materia de comunicación y no directrices obligatorias sobre el modo de usar el lenguaje.



De este modo, la Comisión ha confirmado el contenido del documento que fue primero publicado por varios medios italianos, provocando el enfado y críticas de sectores de la derecha y ultraderecha porque la guía pedía a los funcionarios del Ejecutivo comunitario a "no dar por sentado que todo el mundo es cristiano" en sus comunicaciones.



A modo de ejemplo, el documento ya retirado proponía referirse a las "fiestas" en lugar de a las navidades cuando se expresaran sobre el próximo periodo vacacional, habida cuenta de que "no todo el mundo lo celebra igual" porque entre los europeos existen distintas sensibilidades y tradiciones religiosas.



El secretario de Estado vaticano ha denunciado el riesgo de "aniquilar a la persona" y la tendencia a "homologarlo todo" en referencia al documento finalmente retirado.



En una entrevista publicada por los medios del Vaticano, ha señalado que se corre "el riesgo de destruir, de aniquilar a la persona en dos direcciones". La primera, según ha continuado, tiene que ver con la tendencia "de homologar todo", mientras que la segunda se refiere al "olvido de la realidad". "Quien va en contra de la realidad se pone en serio peligro", ha añadido.



En cualquier caso, ha precisado que el objetivo de acabar con toda discriminación "es justa", sin embargo, ha señalado que "esta no es la manera de lograrlo".



Al hilo del viaje del Papa a Chipre y Grecia, el purpurado ha dicho que este llega en un momento justo, pues "recuerda dimensiones fundamentales que no pueden ser borradas", como la cultura griega o el territorio de Chipre como la Tierra Santa de Europa. "Debemos redescubrir la capacidad de integrar todas estas realidades sin ignorarlas, sin combatirlas, sin eliminarlas ni marginarlas", ha recalcado.