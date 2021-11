Margo Glantz: Carlos Fuentes exploró en Aura las identidades de género

La escritora mexicana Margo Glantz habla durante la 35 edición de la Feria Internacional del Libro, hoy, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 28 nov (EFE).- La novela de Carlos Fuentes, Aura, es una obra muy vigente a la luz de las nuevas identidades sexuales que han sido reconocidas en los últimos años, afirmó este domingo la escritora mexicana Margo Glantz durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

"(Aura) es cada vez más vigente en un momento en que la diferenciación de los sexos ha dejado lo tradicional de masculino y femenino, ha dejado de ser importante y ha cambiado totalmente y hay una infinidad de posibilidades de designar a los sexos", señaló.

Glantz (Ciudad de México, 1931) ofreció una charla de apertura del Salón Literario de la FIL en donde recibió la medalla Carlos Fuentes por parte de la viuda del narrador, Silvia Lemus, uno de los grandes momentos de la feria, considerada la más importante de las letras hispanas.

La autora recordó partes de la novela en las que los personajes muestran ciertos aspectos que los asemejan a brujas y vampiros un tanto andróginos que juegan con el tiempo y la identidad.

Señaló que además de Aura hay otras novelas más recientes que revelan la ambigüedad que se ha concretado a partir de la diferencia de sexos y aspectos vampirescos, pero dijo fue Fuentes quien exploró de manera muy temprana estas posibilidades.

La autora de "El rastro" (Anagrama, 2002) recordó algunas anécdotas que compartió con Fuentes como las charlas que tenían en un restaurante con miembros del periódico El Espectador o la fiesta en la que despedían al escritor antes de ir a Estados Unidos luego de ser considerado peligroso.

Con el buen humor que la caracteriza, la narradora charló con la escritora mexicana Gabriela Jáuregui y reveló parte de sus obsesiones con el erotismo y la apropiación del cuerpo que ha plasmado en algunas de sus novelas.

"El misticismo está totalmente anclado en el cuerpo, ningún tipo de erotismo pierde el cuerpo, el erotismo se transfiere a la escritura y comienza a ser otro tipo de cuerpo. (...) transfiero mi mente morbosa a una escritura menos morbosa porque está bien hecha y ese planteamiento me persigue ahora", señaló.

Reveló que luego de la publicación de "Apariciones", un libro en el que el erotismo es un aspecto clave para los personajes y en el que toca el misticismo ligado al cuerpo, le causó cierta crítica y censura en algunos círculos.

"Entré a la Academia Mexicana de la Lengua y me dijeron: 'pero Margo tú que eres una chica tan agradable, tan bonita ¿por qué escribes esas cosas tan sucias?' Y luego algunos de mis compañeros no leían mi libro (en público), pero luego veía que se lo llevaban y lo veían a escondidas. Fue una maravilla de libro", contó en una anécdota que provocó la risa del público.

La FIL de Guadalajara se desarrolla del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 mil profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.