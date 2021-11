Coronavirus.- Suiza aprueba en referéndum la obligatoriedad del pasaporte COVID

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La ciudadanía suiza ha aprobado este domingo en referéndum la obligatoriedad del conocido como pasaporte COVID por clara mayoría del 62 por ciento, según la proyección elaborada por el instituto GFS de Berna y recogido por el portal de noticias SwissInfo.



Este respaldo contrasta con las protestas contra el pase sanitario de los últimos meses en distintas ciudades suizas, por lo que durante la jornada de votación se han extremado las medidas de seguridad.



Así, las autoridades han prohibido el acceso a la plaza Federal de Berna tras la convocatoria de una concentración no autorizada para evitar posibles disturbios.



El pasaporte COVID suizo es un documento impreso o electrónico que acredita que la persona que lo posee ha sido totalmente vacunada contra la COVID-19, se ha curado o ha dado negativo.



Este documento suele ser necesario para cruzar las fronteras e incluso es un requisito para viajar por vía aérea. También es obligatorio mostrarlo para entrar en un restaurante, asistir a grandes eventos con más de 1.000 personas o participar en actividades deportivas o culturales con más de 30 personas.



Quienes rechazan el certificado denuncian que se margina a la parte de la población que no lo tiene y critican el rastreo electrónico previsto en la misma ley, por lo que han hecho una recogida de firmas y han conseguido forzar un nuevo referéndum de este domingo.



Desde el punto de vista político, la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) es el único partido importante que aboga por el "no" a la ley. El Gobierno y la gran mayoría de los partidos de derecha e izquierda apoyan el "sí" porque consideran que el certificado COVID no es un ataque a las libertades civiles, sino un medio para que la población vuelva a tener una vida social lo más normal posible.