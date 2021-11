Venezuela.- Villarejo dice que el Gobierno del PP boicoteó las "gestiones" para destapar la presunta financiación ilegal de Podemos

20-10-2021 El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su salida de la Comisión del Congreso que investiga la 'operación Kitchen', en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Congreso reactiva este miércoles la Comisión Kitchen con las comparecencias del comisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. Ambos repiten en la Cámara Baja tras haber respondido ya a preguntas de los grupos parlamentarios en sendos interrogatorios celebrados en abril y mayo. En esta ocasión, Villarejo acude en pleno desarrollo del primer juicio que se sigue en su contra por tres piezas de la treintena que se investigan en el 'caso Tándem' y por el que se enfrenta a más de 100 años de prisión. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este viernes, en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de 'Tándem', que el Gobierno del PP boicoteó las "gestiones" que habrían permitido destapar la presunta financiación ilegal de Podemos que ahora señala el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal.



Villarejo ha incluido a Podemos en el "club de perjudicados" por sus actuaciones como "agente de Inteligencia" porque, según ha expuesto su abogado defensor, Antonio José García Cabrera, leyendo un escrito de su cliente para exponer su última cuestión previa, el partido político fue uno de los sujetos sobre los que denunció supuestas irregularidades, unas pesquisas que --ha afirmado-- fueron frenadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.



El agente retirado ha explicado que estas pesquisas se referían a lo que 'El Pollo' ha contado y entregado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 sobre la presunta financiación de la formación 'morada' a través de Venezuela.



"Podemos se sintió amenazado por las gestiones que, de no haber sido boicoteadas desde el Gobierno del PP, sin duda habrían desenmascarado la financiación ilegal que ahora se está conociendo por la colaboración del general Hugo Carvajal con datos que mi defendido hizo llegar a esta causa hace casi tres años", ha dicho por boca de García Cabrera.



A su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para asistir a esta cuarta sesión, Villarejo ha contado en declaraciones a la prensa que, durante la estancia de ambos en la cárcel de Estremera, intercambió información con Carvajal.



"El señor Hugo Carvajal estuvo conmigo en prisión durante varios meses y es cierto que estuvimos intercambiando información que yo tenía y que él contrastó", ha indicado a los medios de comunicación.



Ha aclarado que "fundamentalmente" quien tenía esa información era el general venezolano, de modo que él se limitó a confirmársela. Asimismo, ha precisado que no hubo intercambio de documentos porque no tenía papel alguno en Estremera, por lo que todo fue hablado.



A través de dicho escrito, también ha mencionado a la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo (Podemos), como miembro de ese "club de perjudicados" para ratificar a continuación que usó su despacho como un "buzón", "como lugar de entrada y salida de información".



Villarejo ha apuntado que esas supuestas "relaciones profesionales" con Elizo finalizaron por "una discrepancia sobre los emolumentos", apostillando que ahora la dirigente 'morada' se habría cobrado esa "vieja venganza" mediante la personación en 'Tándem'.



Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, Elizo negó tajantemente que conozca o haya conocido personalmente "en ningún espacio, lugar o tiempo" a Villarejo, achacando las aseveraciones del antiguo uniformado a una estrategia procesal para "embarrar" el procedimiento.