"Talento y trabajo en equipo", los secretos de "One Piece" para ser milenaria

La serie de animación nipona "One Piece", basada en un manga homónimo, cumplió recientemente los 1.000 capítulos. El secreto de su longevidad es "el talento" del autor del manga original y la "colaboración en equipo", según dijo a Efe el presidente del estudio Toei. EFE/Eiichiro Oda/Shueisha Toei Animation/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Tokio, 25 nov (EFE).- "One Piece" acaba de alcanzar su capítulo número 1.000, un nuevo hito para una de las series más exitosas de la animación japonesa logrado gracias "al talento" del autor del manga original y a la "colaboración en equipo", según dijo a Efe el presidente del estudio Toei.

La serie, basada en un cómic homónimo de Eiichiro Oda, comenzó a emitirse en Japón en 1999 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno mundial al ser exportada a 80 países, además de ser ya la producción más longeva de Toei, según la propia productora nipona.

El secreto de su longevidad es "el talento del autor original" y "el apoyo de todas las compañías involucradas y la colaboración en equipo", dice en una entrevista a Efe el presidente de Toei, Ryuji Kochi.

La inconfundible estética concebida por Oda, la riqueza de sus múltiples personajes y la amplitud del mundo fantástico donde se desarrolla son algunas de las claves detrás del continuado éxito del manga y del anime protagonizado por el pirata Monkey D. Luffy.

"La originalidad es importante, pero hay muchas otras cosas que hacen que llegue también al corazón", señala Kochi al ser preguntado sobre qué hace sobresalir a "One Piece" entre otras obras del subgénero "shonen" y por encima de otras de las series de anime más recordadas.

Y es que la adaptación del manga de Oda supera en tiempo en pantalla a anteriores producciones de Toei que dejaron huella en distintas generaciones, como "Mazinger Z", "Transformers", "Dragon Ball" o "Sailor Moon".

"Lo más importante es que la historia de 'One Piece' ha continuado durante 22 años... Eso es lo que marca la diferencia", destaca Kochi.

Oda fue reconocido por el Récord Guiness por ser el creador "del mayor número de copias publicadas de una misma serie de cómics y de un solo autor", con una obra que debutó en 1997 en el semanario nipón Shukan Shonen Janpu y que continúa publicándose hoy día.

De "One Piece" se han distribuido unas 490 millones de copias en cerca de 60 países, lo que lo sitúa también como el manga más vendido de la historia.

La serie, además, se ha convertido en milenaria en un momento de explosión global del anime desencadenada por la proliferación de plataformas digitales que apuestan fuerte por el género, como Netflix o Crunchyroll.

"Gracias a las plataformas digitales, ahora mismo hay un montón de producciones de animación japonesa, y esto genera más conocimiento sobre todos los títulos", señala el antes citado directivo.

El responsable del estudio nipón también se muestra optimista sobre el futuro del sector: "Creo que la audiencia del anime seguirá creciendo en los próximos años, y Toei debe ser un actor clave en esta tendencia", afirma.

Toei conmemoró la emisión del episodio número 1.000 de "One Piece" el pasado día 21 con eventos celebrados a lo largo de este mes en distintos lugares de Europa, entre ellos proyecciones en salas de cine de los 13 largometrajes de animación basados en la serie.

La obra de Oda tendrá también una adaptación a una serie de acción real, en la que está trabajando Netflix con el "mangaka" nipón como productor ejecutivo y que estará protagonizada por el actor mexicano Iñaki Godoy en el papel de Monkey D. Luffy, según anunció la plataforma digital a comienzos de mes.