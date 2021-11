Ciencia y tecnología deberán repensarse para afrontar desafíos tras pandemia

Fotografía de archivo de un investigador trabajando en un laboratorio. EFE/ André Coelho

Ciudad de México, 22 nov (EFE).- Una de las grandes lecciones que la pandemia por coronavirus ha dejado en el mundo es que la ciencia, la salud, la tecnología y la forma de comprenderlas se deben repensar para afrontar los desafíos del futuro, señaló este lunes un especialista.

"Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es que hemos tenido que repensar la ciencia, la tecnología y la medicina. Siempre habíamos estado avanzando pero ahora tenemos nuevas herramientas para avanzar y para hacerlo de una forma más acelerada", dijo en entrevista con Efe el científico Daniel Kraft, especialista en Inmunología y Bioquímica de las universidades de Stanford y Harvard.

Previo a su participación en el evento "Celebrate Life: La ciencia nos cambia la vida", organizado por la farmacéutica Roche a realizarse el próximo miércoles, Kraft explicó que la pandemia puso de relieve cómo el uso de la tecnología puede ayudar a la atención médica.

"Desde la prevención y el bienestar hasta comprender nuestro riesgo de desarrollar una enfermedad o utilizar la tecnología para comprender nuestra genómica, detectar cáncer más tempranamente hasta desarrollar vacunas y pruebas diagnósticas para la covid-19", puntualizó.

Agregó que si bien desde hace muchos años la tecnología estaba asociada a la medicina, ahora está ayudando a comprender mejor las enfermedades, a acelerar la atención médica y a complementar los tratamientos.

"Pero también la tecnología nos ha ayudado a comprender donde están las brechas, donde están las personas que tienen una mayor morbilidad y mortalidad y donde no hay una buena atención médica. Aprendimos que debemos prestar más atención a las medidas básicas de salud pública", indicó.

SALUD EN CUALQUIER MOMENTO

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia es cómo la tecnología puede ayudar a cerrar brechas para tener salud en cualquier lugar y en cualquier momento.

"Hoy sabemos que podemos dar atención médica en cualquier lugar y hora. Muchas personas antes no tenían acceso a médicos o especialistas, hoy pueden acercarse con la telemedicina o incluso podemos utilizar inteligencia artificial para comunicarse en diferentes idiomas", aseguró.

Señaló que el futuro también estará enfocado en mejorar las terapias "antes el tratamiento estándar era el medicamento, pero ahora podemos utilizar la tecnología como una terapia adicional".

Detalló, por ejemplo, el uso de realidad virtual, inteligencia artificial, impresión 3D, sensores portátiles, relojes inteligentes, entre otros dispositivos.

RETOS PARA EL FUTURO

Para Kraft, la experiencia de la pandemia debe dejar lecciones y preparar a los sistemas de salud para el futuro.

"Necesitamos construir mejores sistemas de salud pública, pero no solo en un país sino en todo el planeta para que podamos compartir información más rápido y podamos reaccionar más rápido".

El experto consideró que esta pandemia es de cierta forma "de práctica" por lo que se deben aprovechar las lecciones "y colaborar juntos para ayudar a prevenir las futuras pandemias y responder de una manera mucho más inteligente y rápida".

Asimismo, dijo que el futuro de la medicina tomará un rol central en el desarrollo de los países y cómo estos deberán adaptarse en un futuro.

"Tenemos una situación donde pasaremos a una transformación muy grande en los sistemas de salud. El rol de los gobiernos será muy importante en esa cuestión, porque la salud ahora pasará a ser un aspecto central de la economía de cada país", concluyó.

El evento "Celebrate Life: La ciencia nos cambia la vida" reunirá a diferentes especialistas quienes analizarán los principales desafíos científicos para la medicina tras la pandemia por covid-19.