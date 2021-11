Fútbol/Primera.- (Previa) El Levante intenta estrenarse ante un Athletic férreo a domicilio

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El Levante afrontará este viernes (21.00 horas) un nuevo intento de estrenar por fin su casillero de victorias, aunque lo tendrá complicado ya que le visita en el Ciutat de València un Athletic Club invicto a domicilio, en el partido que abre la decimocuarta jornada de LaLiga Santander. El conjunto ‘granota’ sigue sin despertar pese al cambio de entrenador y espera ahora que el parón internacional le haya ayudado a afianzar el estilo de Javier Pereira para poner fin a su sequía de victorias frente a los de Marcelino García Toral, a los que nadie ha derrotado lejos de San Mamés y que tampoco se fueron al descanso con el mejor sabor de boca. El Levante es el único que no ha estrenado este año su casillero de victorias, pero el panorama es peor si tiene que echar mucho la vista atrás para ver su última victoria liguera, que data del pasado 10 de abril en Ipurua. Un total de 21 encuentros sin hacerlo, una racha todavía más negativa como local, ya que no en el Ciutat desde el 12 de marzo en el derbi ante el Valencia. Espera hacerlo ahora ante un Athletic Club con el que tiene cuentas pendientes de la temporada pasada cuando le cerró el paso a una histórica final de Copa del Rey. El conjunto vizcaíno está mucho mejor situado y tiene sus miras puestas en una zona europea que se le resiste tras una pequeña mala racha de resultados, no tan grave como la de su rival. El equipo vasco sufrió un inesperado revés en San Mamés ante el Cádiz y que alargó a tres los partidos sin conocer la victoria. Con un partido menos y a dos puntos del sexto, el Rayo Vallecano, su objetivo es recuperar lo perdido a domicilio, aunque de sus seis salidas, sólo ganó en Balaídos, a finales de agosto. Además, su puntería no está siendo la mejor y sólo en tres de sus doce choques ligueros ha sido capaz de marcar más de un gol (Mallorca y Villarreal), nunca como visitante, lo que compensa con una férra disciplina defensiva. Pereira recupera a Clerc para el lateral izquierdo y debe decidir si completa con Roger o con Soldado su tridente ofensivo, mientras que Marcelino García podrá contar con Íñigo Martínez, que no jugó ante Suecia con España por estar ‘tocado’. --PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA SANTANDER. -Viernes 19. Levante - Athletic Club. Munuera Montero (C.Valenciano) 21.00. -Sábado 20. Celta - Villarreal. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 14.00. Sevilla - Alavés. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15. Atlético de Madrid - Osasuna. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30. FC Barcelona - Espanyol. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 21.00. -Domingo 21. Getafe - Cádiz. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00. Granada - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15. Elche - Betis. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 18.30. Real Sociedad - Valencia. Melero López (C.Andaluz) 21.00. -Lunes 21. Rayo Vallecano - Mallorca. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.