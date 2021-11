Retirar las credenciales a los periodistas de EFE es "consistente con una dictadura"

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Nueva York, 14 nov (EFE).- La acción del "régimen dictatorial" cubano al negar las credenciales a periodistas de Efe en La Habana es "consistente con las prácticas y políticas de una dictadura", indicó el director para las Américas de Human Rights Watch", José Miguel Vivanco.

"Buscan asegurarse que el mundo no tenga registros y no pueda registrar la realidad porque en las dictaduras la realidad es sólo la oficial", indicó a Efe Vivanco.

"Ellos fijan la doctrina y cualquier discrepancia es algo que reprimen y censuran", agregó.

Las autoridades cubanas retiraron el sábado las credenciales al equipo de la Agencia EFE en la isla, en vísperas de la ilegalizada marcha cívica del lunes 15 para pedir un cambio político, lo que ha provocado una cascada de reacciones tanto políticas como desde organismos de defensa de la libertad de prensa y medios periodísticos.

De acuerdo con Vivanco, la decisión de las autoridades cubanas "no nos debe sorprender" porque "es una medida que busca por la vía de la censura también impedir que el resto del mundo se entere de lo que sucede en Cuba y es algo repudiado por la comunidad internacional y la sociedad civil".

Las autoridades cubanas restituyeron hoy las acreditaciones sólo a dos de los cinco periodistas de Efe en La Habana.