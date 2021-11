Perú ha vacunado al 58 % de su población objetivo contra la covid-19

Fotografía de archivo en la que se registró a una adulta mayor al ser vacunada contra la covid-19, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 12 nov (EFE).- Perú ya ha aplicado 37,59 millones de vacunas contra la covid-19 y tiene hasta el momento a 16,37 millones de personas con las dos dosis, equivalentes al 58 % de su población objetivo, informó este viernes el Ministerio de Salud (Minsa).

Las autoridades sanitarias del país andino han intensificado desde agosto pasado la campaña nacional de vacunación, que comenzó en febrero con dosis del laboratorio chino Sinopharm, a las que luego se sumaron las vacunas de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, que actualmente se aplican a partir de los 12 años.

En el país también se aplica desde el mes pasado una tercera dosis de refuerzo al personal sanitario y de primera línea en el combate de la epidemia, así como a los adultos mayores de 65 años y a otras personas con enfermedades de riesgo.

A pesar de ello, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de cerrar las brechas de vacunación entre los ciudadanos que aún no están protegidos ante el eventual inicio de una tercera ola de la enfermedad, que ha golpeado duramente el país pero mantiene un notorio descenso desde septiembre pasado, con cifras actuales similares a las más bajas de la primera ola.

LLEGAR AL 80 %

En ese sentido, la directora de inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, pidió a todo el personal sanitario que una esfuerzos para lograr la meta de cerrar el año con el 80 % de la población objetivo vacunada con dos dosis.

Jiménez informó que en Lima hay distritos que aún mantienen una baja cobertura de vacunación, como San Juan de Lurigancho (57 %), Miraflores (60 %), San Luis (63 %) y La Victoria (64 %), mientras que otros del sur de la capital peruana, como Santa María del Mar, Lurín, Pachacamac, Pucusana y Punta Hermosa reportan a menos del 60 % de su población objetivo vacunada con dos dosis, y Barranco, Chorrillos y Surco ya han superado el 80% de cobertura.

En el norte de Lima la situación se repite en distritos como Carabayllo (56 %) Puente Piedra (56 %), Santa Rosa (58 %) y Ancón (59 %), mientras que en el este la menor cobertura está en Cieneguilla, con un 56 % de población con las dos dosis, y en la provincia del Callao los distritos de Mi Perú y Ventanilla tienen coberturas inferiores al 58 %.

“Tenemos suficiente cantidad de dosis de vacunas para asegurar el cierre de brechas de inmunización; por ende, podremos cumplir con las metas que tenemos trazadas”, enfatizó la funcionaria en una reunión con los miembros de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y el Callao.

En ese sentido, los representantes se comprometieron a alcanzar el cierre de vacunación completa de su personal sanitario, la búsqueda inmediata de personas con comorbilidades y el registro correcto y digitación de las dosis administradas, para que la población cuente con información "actualizada y de calidad" sobre el avance de la vacunación.

VACUNACIÓN DE DOCENTES

El Minsa también informó que, hasta el momento, son 676.896 los docentes de áreas urbanas y rurales del país que ya fueron vacunados con las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, una cifra que equivale al 86 % de cobertura de la población objetivo de 783.335 profesores a vacunar, que comenzaron a ser inmunizados desde el pasado 6 de julio.

De la meta total, 217.833 maestros corresponden a zonas rurales del país y, hasta el momento, 181.022 de ellos ya recibieron dos dosis, lo que representa una cobertura del 83 % de la meta, mientras que en el área urbana son 565.479 los profesores a vacunar y 495.874 completaron el esquema, con una cobertura de 88 % correctamente inmunizados.

Por otra parte, el Ministerio de Salud también dispuso que los establecimientos de salud de todo el país reinicien las atenciones presenciales en diversas especialidades médicas no covid, que tienen "una demanda insatisfecha y embalsada", según afirmó el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona.

A pesar de ello, Tarazona recomendó a los especialistas estar preparados ante una eventual tercera ola pandémica que, según dijo, no solo atacaría a los no vacunados, sino también puede tener “una afectación bastante importante en la población pediátrica, por lo que es necesario que el país se prepare también para la posibilidad de que se presente la misma situación teniendo a niños contagiados".

El último reporte oficial del Minsa señaló que en las últimas 24 horas se detectaron otros 657 casos y hubo 10 fallecidos por la enfermedad en el país, mientras que 3.258 pacientes están hospitalizados, 901 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

De esa manera, en Perú se han reportado 2.191.955 casos de la covid-19 y han fallecido 200.573 personas desde el inicio de la pandemia, que ha convertido al país andino en uno de las naciones con la tasa de mortalidad más alta del mundo.