Elena Furiase querría "aunque fuese solo una vez" rodar en Iberoamérica

La actriz Elena Furiase, hija de Lolita, en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca

Huelva (España), 13 nov (EFE).- La actriz española Elena Furiase ha asegurado que le gustaría “aunque solo fuese una vez” rodar como actriz en Iberoamérica y se ha mostrado como una admiradora del cine que se hace en la actualidad en países como Argentina, Colombia o Cuba.

En una entrevista con EFE en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde anoche participó en su gala de inauguración, Furiase ("El internado") ha declarado que conoce Latinoamérica por lazos familiares y ha trabajado “en muchas ONGs fuera de España, en Iberoamérica" pero nunca ha rodado allí.

Furiase es nieta de la artista española Lola Flores e hija de la cantante Lolita y del argentino Guillermo Furiase y tiene doble nacionalidad española y argemtina.

“Me encanta el cine argentino, sus comedias; el colombiano, lo que está haciendo el cine cubano…”, ha dicho la actriz, que ha indicado que espera, al menos, “poder tener una oportunidad” de rodar en esa zona del mundo.

Sobre la situación de los actores desde los inicios de la pandemia, ha indicado que ella ha sido “una privilegiada", porque tuvo la suerte de poder trabajar incluso durante el confinamiento. "Aunque veías que no había estrenos, no había eventos, ni festivales, veías la industria parada con una incertidumbre muy grande”.

Sobre la situación actual del cine español, ha vaticinado que recuperará sus cifras muy pronto porque “es una industria que se lleva muchos palos, toda la vida lucha contra viento y marea, pero está resurgiendo y se ve que no pueden con él”.