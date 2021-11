"No me siento de ultraderecha", dice el candidato presidencial chileno Kast

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha, se reúne con reporteros de medios internacionales en Santiago, Chile. 12 de noviembre 2021. REUTERS/Iván Alvarado

SANTIAGO, 12 nov (Reuters) - El aspirante conservador a la presidencia en Chile José Antonio Kast, que según encuestas pasaría a un balotaje, dijo el viernes que no se siente un político de "ultraderecha", sino un candidato "del sentido común".

En un encuentro con corresponsales extranjeros a días de las elecciones del 21 de noviembre, Kast dijo que en la prensa se acuñó esa forma de llamarlo, pero que esas categorías políticas son "antiguas" y que su campaña busca romper esquemas tradicionales.

"¿Por qué creen que alguien que ustedes califican de extrema derecha hoy día va punteando en las encuestas?, ¿todos los chilenos que votan por mí son de extrema derecha? Eso no es verdad", planteó.

"Yo no me siento de ultra derecha", afirmó. "No lo soy", insistió, asegurando que las propuestas de su campaña en temas de migración, medio ambiente, propiedad privada o economía, "son de sentido común".

Además desestimó las comparaciones con el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el estadounidense Donald Trump.

El aspirante, que ya fue candidato presidencial en 2017 y llegó en cuarto lugar, propone un Estado más "eficiente", critica a la clase política en general y reivindica el legado de la dictadura de Augusto Pinochet quien, ha dicho, votaría por él en unas elecciones.

"No tenemos cómo preguntarle a él, pero creo que no tendría muchas alternativas", dijo el viernes.

También es abiertamente opositor al aborto, permitido sólo parcialmente en Chile, y dijo que un eventual gobierno suyo no promovería la legalización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Kast, junto al izquierdista Gabriel Boric, un exdirigente estudiantil, encabeza los sondeos a 15 días de las elecciones.

Kast, que ha criticado en numerosas oportunidades el intenso flujo de inmigrantes irregulares por el norte del país, afirmó que ese problema "nace en una narcodictadura de Venezuela".

"Nosotros deberíamos expulsar al embajador de Venezuela de Chile", planteó. "Si tenemos que tener relaciones sólo consulares con ellos, las vamos a tener".

(Reporte de Natalia Ramos; Editado por Javier López de Lérida)